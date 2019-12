Orange ma 27 tysięcy użytkowników kart eSIM

Orange Polska to jedyny z rodzimych operatorów sieci komórkowych, który oferuje swoim klientom karty eSIM. Rzecznik pomarńczowego operatora Wojciech Jabczyński napisał na Twitterze, że z tej funkcjonalności korzysta obecnie prawie 27 tysięcy użytkowników.

Orange Polska to wciąż jedyny z operatorów działających w Polsce sieci komórkowej, który oferuje swoim klientom możliwość korzystania z kart eSIM. Są to elementy na stałe zaszyte we wnętrzu telefonu, które mogą współpracować z każdą siecią, która je obsługuje. Wystarczy wgrać odpowiednie dane konfiguracyjne, otrzymane od operatora.

Zobacz: Karty eSIM są już dostepne w Orange

Zobacz: Xiaomi Mi Watch z obsługą eSIM i NFC. Może być bardzo drogi

Nie tylko liczba sieci, które w Polsce obsługują eSIM jest ograniczona. Wciąż jest niewiele urządzeń z tą funkcjonalnością. Należą do nich między innymi smartfony iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro i iPhone 11 Pro Max, a także zegarki Samsung Galaxy Watch i Apple Watch. W przyszłym roku do oferty Orange trafi składany smartfon Motorola RAZR, który także obsługuje eSIM (u tylko to - zwykłej karty SIM do niego nie włożymy).

W ostatnich dniach Orange oficjalnie dodał wsparcie dla eSIM w zegarkach Apple'a do oferty Orange Flex, a teraz Wojciech Jabczyński, rzecznik prasowy pomarańczowego operatora, podał na Twitterze, ilu użytkowników korzysta z eSIM. To prawie 27 tysięcy użytkowników. Liczba ta nie jest imponująca, ale z drugiej strony w przypadku operatorów sieci T-Mobile, Plus i Play to okrągłe zero.

Zobacz: Orange Flex wprowadza obsługę kart eSIM w zegarkach Apple Watch

Zobacz: Orange wprowadza błyskawiczne doładowania do oferty na kartę

Źródło tekstu: Wojciech Jabczyński (Twitter), wł