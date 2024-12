OnePlus daje za darmo słuchawki z ANC. Można oszczędzić kilka stów

OnePlus wystartował z nową promocją skierowaną na fanów marki, a także do całkiem nowych użytkowników, których ciekawią urządzenia tego producenta. Dzięki najnowszej promocji można zgarnąć za darmo słuchawki OnePlus Nord Buds 3 Pro.

Zbliża się globalna i polska premiera flagowego OnePlus 13, a producent podgrzewa atmosferę przed tym wydarzeniem. Wielu użytkowników starszych OnePlusów lub telefonów innych marek myśli jednak o zakupie flagowca wcześniejszej generacji, OnePlus 12, który niewiele ustępuje trzynastce, wciąż zapewnia doskonała wydajność i przyjemność użytkowania, a jednocześnie powinien być już dostępny w niższej niż w poprzednich miesiącach cenie.

Kup OnePlus 12, dostaniesz OnePlus Nord Buds 3 Pro

Z myślą o takich użytkownikach OnePlus Polska ogłosił nową promocję, dzięki której podczas zakupu OnePlus 12 można dostać za darmo słuchawki OnePlus Nord Buds 3 Pro. To najnowszy, tegoroczny model wyposażony między innymi w hybrydową aktywną redukcję szumów (ANC) na poziomie 49 dB. Słuchawki mają też kilka innych ciekawych funkcji i choć w teorii jest to model z tańszej serii Nord, to w praktyce może konkurować jakością brzmienia z droższymi modelami.

Słuchawki kosztują w sklepie OnePlus Polska na Allegro 399 zł, gdzie indziej trzeba na nie wydać nawet 100 zł więcej, jest to więc ciekawy bonus podczas zakupu telefonu.

OnePlus 12 dostępny jest teraz już od 3799 zł – tyle zapłacimy za ten model w oficjalnym sklepie marki na Allegro.

Zakupu można też dokonać w innych miejscach, także w sklepach stacjonarnych. Zasady są proste:

kup smartfon w promocji – odwiedź wybrane sklepy online lub offline biorące udział w promocji i dokonaj zakupu promocyjnego OnePlus 12 w terminie od 4 do 31 grudnia 2024 r.,

– odwiedź wybrane biorące udział w promocji i dokonaj zakupu promocyjnego w terminie od 4 do 31 grudnia 2024 r., zarejestruj zakup – wypełnij formularz zgłoszeniowy w terminie od 4 grudnia 2024 do 7 stycznia 2025 r. i dołącz wymagane dokumenty, czyli zdjęcie paragonu albo faktury, zdjęcie naklejki z pudełka telefonu z widocznym numerem IMEI oraz zdjęcie kupionego OnePlusa 12.

Bonus w postaci słuchawek OnePlus Nord Buds 3 Pro doręczy kurier na adres podany podczas rejestracji zgłoszenia.

Więcej szczegółów na stronie akcji https://www.promocje-oneplus.pl/promocja/oneplus12-nord3 i w regulaminie, gdzie znajduje się pełna lista sklepów biorących udział w promocji.

