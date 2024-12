OnePlus 13: globalną premierę zapowiada kalendarz adwentowy z nagrodami

Marka OnePlus szykuje się do światowej premiery OnePlus 13. Z tej okazji wystartowały różne okazje, zachęcające do zainteresowania flagowcem, w tym alternatywny kalendarz adwentowy.

Dalsza część tekstu pod wideo

OnePlus 13 wkroczy na światowe rynki, w tym do Polski w styczniu, ale już teraz producent zachęca do przyłączenia się do nietypowej zabawy z cennymi nagrodami. OnePlus zaprezentował alternatywny kalendarz adwentowy dla odkrywców – Explorer’s Adventure Calendar z prezentami o wartości ponad 100 tys. zł.

Zobacz: OnePlus 13R z ważnym usprawnieniem. Zapowiada się dobrze

OnePlus zabierze cię na Islandię

Z badań przytaczanych przez OnePlus wynika, że aż 52% Polaków jest przekonanych, że w 2025 roku przydarzy im się podróżnicza przygoda, inna niż tradycyjne wakacje.

Zainspirowana tym marka OnePlus ogłasza konkurs na nietypowy kalendarz adwentowy o wartości ponad 100 tys. zł – Explorer’s Adventure Calendar. Startując z nową akcją, OnePlus chce zainspirować do odkrywania świata i przeżywania przygód. Choć zazwyczaj wiąże się to z poważnymi wydatkami, w tym przypadku jedyną ceną, jaką trzeba zapłacić, jest gotowość do eksploracji.

Za dwunastoma z 13 okienek kalendarza kryją się przygody, których doświadczy osoba wylosowana w konkursie, wraz z osobą towarzyszącą, w ciągu 10-dniowej podróży na Islandię. Oto kilka z nich:

nurkowanie między płytami tektonicznymi , gdzie z bliska można zobaczyć skorupę Ziemi, zanurzając się w wodach między płytami północnoamerykańską i euroazjatycką.

, gdzie z bliska można zobaczyć skorupę Ziemi, zanurzając się w wodach między płytami północnoamerykańską i euroazjatycką. kąpiel w geotermalnych źródłach Sky Lagoon, w których można zrelaksować się w kojącej wodzie z widokiem na Ocean Atlantycki.

Sky Lagoon, w których można zrelaksować się w kojącej wodzie z widokiem na Ocean Atlantycki. wycieczka po tunelu lawowym , czyli doświadczenie potęgi islandzkich wulkanów i odkrycie naturalnej magmy, która czyni to miejsce wyjątkowym.

, czyli doświadczenie potęgi islandzkich wulkanów i odkrycie naturalnej magmy, która czyni to miejsce wyjątkowym. ekspedycja superciężarówką do Doliny Bogów – zapierającej dech w piersiach Doliny Þórsmörk, gdzie krajobraz tworzą majestatyczne lodowce, bujne doliny i spokojne rzeki.

– zapierającej dech w piersiach Doliny Þórsmörk, gdzie krajobraz tworzą majestatyczne lodowce, bujne doliny i spokojne rzeki. obserwacja wielorybów ze statku – płetwali karłowatych, humbaków, morświnów i delfinów białonosych w towarzystwie bogatego życia ptaków.

Poza dwunastoma prezentami jest jeszcze ostatnia, specjalna niespodzianka: nowy OnePlus 13, jako towarzysz odkrywania świata.

Zgłoszenia do konkursu Explorer’s Adventure Calendar będą przyjmowane do 6 stycznia 2025 r. Szczęśliwa osoba zostanie wybrana 7 stycznia 2025 r. Premiera nowego flagowca odbędzie po publikacji wyników zabawy.

Więcej informacji o kalendarzu Explorer’s Adventure oraz możliwości wzięcia udziału w konkursie znajduje na stronie https://www.oneplus.com/uk/launch/13. Regulamin konkursu jest dostępny na tej stronie.

Zobacz: OnePlus 13 nadejdzie do nas w styczniu. Już w grudniu okazje

Zobacz: OnePlus 13 już jest. Doskonała specyfikacja, ceny nie odstraszają

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Mieszko Zagańczyk (Telepolis.pl)