OnePlus 13R z ważnym usprawnieniem. Zapowiada się dobrze

Zbliża się globalna premiera OnePlus 13. A co z jego tańszym odpowiednikiem, OnePlus 13R? Pojawiły się nowe doniesienia, które bardziej zachęcają do czekania na ten telefon.

OnePlus 13R pojawia się w przeciekach już od jakiegoś czasu, a wszystkie źródła podają, że ma to być światowy odpowiednik telefonu OnePlus Ace 5, zarezerwowanego tylko dla Chin. Okazuje się jednak, że telefony nie są identyczne.

OnePlus 13R będzie lepszy od OnePlus Ace 5

Jak donosi 91mobiles w raporcie przygotowanym wspólnie z OnLeaks, OnePlus 13R rzeczywiście będzie bazował na OnePlus Ace 5, ale z pewną różnicą. Chiński smartfon zadebiutuje w grudniu, a jego globalny odpowiednik OnePlus 13R pojawi się w styczniu, być może w terminie zbliżonym do wejścia na rynek OnePlus 13.

Dotychczasowe doniesienia o OnePlus Ace 5 mogły w jednym aspekcie zniechęcać do OnePlus 13R. Otóż chiński telefon ma być wyposażony w sekcję aparatów: 50 Mpix, 8 Mpix i 2 Mpix – ta ostatnia jednostka to aparat makro. Całość nie robi wrażenia. OnePlus 13R ma być jednak nieco lepiej wyposażony. Według OnLeaks w globalnym wariancie znajdą się aparaty: 50 Mpix (f/1,8) + 8 Mpix (f/2,2) + 50 Mpix (f/2,0) oraz przedni 16 Mpix (f/2.4). Zamiast bezużytecznego aparatu 2 Mpix otrzymamy więc jednostkę 50 Mpix. Ma to być aparat z teleobiektywem, chociaż przysłona f/2,0 wskazuje, że nie będzie to obiektyw peryskopowy.

Poza tym wszystko pozostaje prawie bez zmian. OnePlus 13R otrzyma ekran 8T LTPO AMOLED o przekątnej 6,78 cala i rozdzielczości 2780 x 1264 z odświeżaniem 1-120 Hz. Moc do pracy dostarczy Snapdragon 8 Gen 3 w połączeniu z pamięcią RAM 12 GB i wewnętrzna 256 GB, choć możliwe są większe pojemności.

Za długi czas pracy będzie odpowiadał akumulator 6000 mAh ładowany z mocą 80 W. We wcześniejszych doniesieniach była mowa o zasilaniu 100 W, ale ta różnica to niewielka strata. Wszystkim będzie dyrygował Android 15 z OxygenOS 15.

Wymiary OnePlus 13R to 161,72 x 75,77 x 8,02 mm, obudowa powinna zapewnić wysoką odporność IP69, a zapowiadane warianty kolorystyczne mają enigmatyczne nazwy Nebula Noir i Astral Trail.

Źródło zdjęć: OnePlus Club

Źródło tekstu: 91mobiles x OnLeaks