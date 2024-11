OnePlus 12 dostanie pełną wersję OxygenOS 15 z funkcjami AI

OnePlus rusza z aktualizacjami OxygenOS 15 dla OnePlus 12. Tym razem chodzi o pełną wersję systemu z brakującymi dotąd funkcjami AI.

OnePlus 12 dostał już OxygenOS 15 jakiś czas temu, na czym skorzystali także użytkownicy w Polsce. Niestety, oficjalna wersja, dostarczana jako aktualizacja OTA, pozbawiona jest nowych funkcji sztucznej inteligencji, którymi producent chwalił się podczas premiery OxygenOS 15 i które trafiły do razu do OnePlus 13.

Wkrótce jednak OnePlus naprawi ten błąd. Już ruszyła aktualizacja systemu w wersji OxygenOS 15.0.0.305. Na początek – w Indiach, jednak jak wynika z zapowiedzi producenta, w przyszłym tygodniu nowy soft będzie dystrybuowany globalnie, w tym także w Europie.

Co nowego w OxygenOS 15 z AI?

Dzięki nowej aktualizacji OnePlus 12 otrzyma zestaw kilku funkcji sztucznej inteligencji. Po pierwsze będą to narzędzia retuszu AI w galerii zdjęć. Funkcja „Popraw wyrazistość” poprawi jakość zdjęć o niskiej rozdzielczości, w tym także kiepskiej jakości wycinków z większych obrazów. Funkcja „Usuń rozmycie” przywróci szczegóły, kolory i oświetlenie na niewyraźnych zdjęciach, a „Usuń odblaski” usunie odbicia ze zdjęć robionych przez szybę.

Producent obiecuje także zestaw funkcji Notatek AI. Nowy pakiet pisania AI automatycznie porządkuje notatki, podkreśla kluczowe punkty i zwiększa czytelność zapisywanych tekstów. Funkcja „Formatowanie” uporządkuje rozproszone informacje w dobrze zorganizowaną treść, by była bardziej atrakcyjna wizualnie i łatwiejszą do odczytania. Z kolei funkcja czyszczenia dźwięku usunie zbędne słowa z notatek głosowych, aby zdania były bardziej spójne, przy jednoczesnym zachowaniu oryginalnego nagrania.

Są też zmiany związane z ogólną funkcjonalnością systemu. OxygenOS 15 w nowej wersji pozwoli łatwo udostępniać zdjęcia do urządzeń z iOS, a także poprawi stabilność i rozszerzy kompatybilność połączeń Bluetooth. Kontakty będzie można przełączać na pływające okno, a aplikacja Zdjęcia będzie rozpoznawać karty pokładowe i dodawać je do Portfela Google. Kolejna zmiana dotyczy pulpitu – aplikacje w dużych folderach będą teraz wyświetlane w siatce 3 × 3.

Nowy system przyniesie też poprawki odkrytych błędów, a jednocześnie dostarczy poprawki bezpieczeństwa Androida z listopada 2024 r.

Co ważne, aktualizacja jest wysyłana tylko dla użytkowników, którzy już wcześniej dokonali aktualizacji do OxygenOS 15. Część użytkowników wciąż jeszcze ma OxygenOS 14, jednak dla nich nowa wersja zostanie udostępniona nieco później, co jednak nie powinno trwać zbyt długo. Aktualizacje będą wysyłane partiami, więc nie wszyscy dostaną je w tej samej chwili, a różnice mogą obejmować kilka dni.

