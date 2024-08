Netia kusi tanim Internetem. Wystarczy kupić w pakiecie

Netia przygotowała nową kampanię reklamową, w której chwali się ofertą łączoną z bardzo tanim Internetem. Ten, przy spełnieniu określonych warunków, kosztuje tylko 25 zł miesięcznie przy szybkości do 300 Mb/s (download).

Netia promuje pakiet usług złożony z Internetu światłowodowego o szybkości do 300 Mb/s oraz telewizji (pakiet S 4K z 82 kanałami) i dostępu do serwisu Max. Przy zakupie tego pakietu, który od 4. miesiąca kosztuje 80 zł miesięcznie, cena za dostęp do Internetu to tylko 25 zł miesięcznie.

Propozycję dopełnia dekoder Netia Soundbox 4K – urządzenie, które ma zapewnić użytkownikom czysty i głęboki dźwięk przestrzenny Dolby Atmos, pochodzący aż z 4 wbudowanych głośników. Dekoder obsługuje funkcje głosowe poprzez pilota, łączącego się po Bluetooth oraz standard komunikacji Wi-Fi 6,, dzięki któremu można w pełni wykorzystać możliwości światłowodu Netii nawet do 2 Gb/s oraz niskie opóźnienia w transmisji. Netia SoundBox 4K jest dostępny dla zainteresowanych abonentów telewizji 4K za dodatkową opłatą w wysokości 30 zł miesięcznie.

Bogini sprawdza się w reklamach

Kampania opiera się na postaci bogini Netii, symbolizującej Internet, telewizję 4K i niezawodną rozrywkę. W rolę bogini wciela się Katarzyna Kwiatkowska.

W ciągu roku od premiery nowej platformy komunikacyjnej potwierdziły się nasze przeczucia, wsparte wynikami badań konsumenckich, które wskazywały, że koncept kreatywny i Katarzyna Kwiatkowska jako ambasadorka marki, to strzał w dziesiątkę, Konsumenci bardzo ciepło przyjmują polecane przez boginię Netię rozwiązania w zakresie nieziemskiej rozrywki, np. w pakietach z Disney+ czy Max.

– powiedział Tomasz Dakowski, Dyrektor Generalny Obszaru B2C, Członek Zarządu Netii

W nowej odsłonie bogini Netia zstępuje z Olimpu wprost do mieszkania, do którego akurat wprowadza się rodzina. Netia doradza im w zakresie zapewnienia multimedialnej rozrywki, proponując światłowód z telewizją 4K i dostępem do serwisu Max.

