Netia: nowa oferta na światłowód do 2 Gb/s z Disney+ i Max

Netia startuje z sezonową ofertą na internet światłowodowy nawet do 2 Gb/s w pakiecie z dostępem do Disney+ i Max. Operator zachwala, że okazja przyniesie nawet 390 zł oszczędności w 9 miesięcy.

Od dziś, 1 sierpnia, do końca października dostępna będzie specjalna oferta szybkiego, światłowodowego dostępu do internetu na własnej sieci Netii, z umową na 9 miesięcy.

Oferta jest skierowana przede wszystkim do uczniów i studentów, ale skorzystać z niej mogą wszyscy zainteresowani. Pomimo krótkiego okresu zobowiązania, koszt miesięcznego abonamentu jest analogiczny jak w ofertach promocyjnych na dwa lata.

Dodatkowo klienci otrzymują pierwszy miesiąc abonamentu gratis (zarówno na internet, jak i serwisy VoD). Po 9 miesiącu umowa przechodzi na czas nieokreślony z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, a abonament za internet wzrasta o 10 zł miesięcznie. Netia nie pobiera dodatkowej opłaty za udostępnienie routera dostępowego, a w szybszych wariantach dostępne urządzenia obsługujące Wi-Fi 6.

W ofertach w krótkim zobowiązaniem nie jest dostępna usługa TV z dekoderem, jednak można wybrać pakiety, które łączą szybki internet z dostępem do serwisu Disney+ i Max (w okresie zobowiązania wersja Premium, potem Standard) w przystępnej cenie.

Można zaoszczędzić 390 zł w ciągu 9 miesięcy

W jednym z polecanych przez Netię planów światłowód o prędkości do 300 Mb/s od drugiego do dziewiątego miesiąca kosztuje 55 zł miesięcznie (cena z uwzględnieniem rabatów za e-fakturę i zgody marketingowe), natomiast w pakiecie z Disney+ (lub Max) 80 zł, a z dwoma serwisami, 105 zł miesięcznie. Jak wylicza operator, w stosunku do regularnych cen tych serwisów, kupowanych oddzielnie (odpowiednio: 37,99 zł i 49,99 zł miesięcznie), można zaoszczędzić ok. 390 zł w ciągu 9 miesięcy.

Abonament miesięczny (od 2 do 9 miesiąca) dla poszczególnych opcji przedstawia się następująco:

Opcja prędkości Internet solo Pakiet z Disney+ lub Max Pakiet z Disney+ oraz Max do 300 Mb/s 55 zł 80 zł 105 zł do 600 Mb/s 65 zł 90 zł 115 zł do 1 Gb/s 80 zł 105 zł 130 zł do 2 Gb/s 100 zł 125 zł 150 zł



W tej promocji dostępne są również 4 taryfy mobilne, w specjalnych cenach, już od 25 zł miesięcznie, a przeniesienie numeru z innej sieci premiowane jest 3 miesiącami abonamentu gratis. W trzech wyższych planach taryfowych obowiązuje promocja, w ramach której pakiet danych w okresie zobowiązania jest podwojony. Dzięki czemu już w taryfie Super (5G) za 30 zł miesięcznie abonenci otrzymują aż 60 GB danych.

