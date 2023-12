Netia z szybszymi routerami. Bez dodatkowych opłat

Netia udostępnia większej grupie klientów i bez dodatkowych opłat routery z WiFi 6, które zapewniają lepszy zasięg i najszybszy transfer danych. Teraz mogą się nimi użytkownicy łącza do 600 Mb/s lub do 1 Gb/s, również na sieciach operatorów hurtowych.

Na początku listopada do oferty Grupy Netia na własnej sieci światłowodowej dołączyła opcja prędkości do 2 Gb/s. Deklarowaną prędkość do 2 Gb/s można uzyskać łącznie na wszystkich urządzeniach w domu, a na jednym sprzęcie będzie to do 1 Gb/s.

Dotychczas tylko użytkownicy światłowodu w tej najwyższej opcji otrzymywali od Netii bez dodatkowych opłat urządzenia dostępowe typu combo, czyli ONT i router w jednym, wyposażone w szybką komunikację bezprzewodową w standardzie WiFi 6. Mowa o Huawei HG8245X6-10, który pozwala na korzystanie z dwóch sieci bezprzewodowych w pasmach radiowych:

2,4 GHz WiFi 6 (802.11 2x2 b/g/n/ax) – do 574 Mb/s, większy zasięg, niższa prędkość,

(802.11 2x2 b/g/n/ax) – do 574 Mb/s, większy zasięg, niższa prędkość, 5 GHz WiFi 6 (802.11 3x3 a/n/ac/ax) – do 2402 Mb/s, wyższa prędkość, mniejszy zasięg, mniej zakłóceń z innych sieci WiFi.

Obecnie urządzenie z WiFi 6 jest przekazywane również wszystkim nowym klientom (oraz obecnym klientom, którzy nie posiadają odpowiedniego sprzętu), którzy zakupią w Netii światłowód do 600 Mb/s lub do 1000 Mb/s, czyli do 1 Gb/s.

Rozwiązanie to jest dostępne zarówno na ponad 2,3 mln łączy własnych Grupy Netia, jak i kilku milionach łączy, wybudowanych w ramach POPC lub środków własnych hurtowych partnerów Netii: Fiberhost (d. Inea), Nexera, Orange Polska, Światłowód Inwestycje, Tauron.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Netia