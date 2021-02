Netia Digital Workplace to nowe usprawnienia dla biznesu

Netia Digital Workplace to nowa rodzina rozwiązań cyfrowego miejsca pracy, będąca częścią oferty zaawansowanych rozwiązań ICT z linii NetiaNext. Wśród udostępnionych narzędzi znalazł się między innymi e-podpis.

Presja czasu, żmudne wypełnianie dokumentów, to codzienność wielu pracowników umysłowych. A wcale tak być nie musi. Część czynności, np. uzupełnianie pozycji w szablonie dokumentu, może za nas zrobić robot. Później wystarczy taki dokument udostępnić na platformie, żeby cyfrowo go parafować. Zyskamy nie tylko większą satysfakcję z pracy, ale też czas, który wykorzystamy na zadania wymagające kreatywności. Korzystając zaś z nowoczesnego intranetu nie tylko szybko znajdziemy potrzebne informacje, ale też wygodnie zgłosimy np. swój pomysł rozwojowy.

– powiedział Maciej Maciejewski, Starszy Kierownik Produktów ICT w Netii

Na pakiet Netia Digital Workplace składają się trzy usługi, świadczone w modelu SaaS (Software as a Service): Netia Automation, Netia Intranet oraz Netia e-Podpis (powered by Autenti). Są one efektem współpracy z polskimi innowacyjnymi firmami technologicznymi, posiadającymi już spore doświadczenie i uznanie klientów na całym świecie.

Netia Automation zapewnia przyjazne w użyciu roboty softwareowe klasy RPA (Robotic Process Automation). Pozwalają one automatyzować powtarzalne, monotonne dla pracowników czynności.. Odciążeni w najbardziej żmudnych czynnościach pracownicy mogą natomiast skoncentrować się na bardziej złożonych, twórczych działaniach. Autorzy rozwiązania bardzo duży nacisk położyli na łatwość obsługi i samodzielne „programowanie” robotów przez poszczególnych pracowników. Dodatkowo, zaproponowany przez Netię, wyjątkowy na rynku, sposób naliczania opłat - za wykonane czynności, a nie liczbę stanowisk – czyni roboty dostępnymi dla wszystkich zainteresowanych.

Netia Intranet to platforma intranetowa, która usprawnia komunikację wewnętrzną, zarządzanie wiedzą i zwiększa poziom zaangażowania pracowników w organizacjach każdej wielkości. Pozwala prowadzić spersonalizowaną i angażującą komunikację, oraz mierzyć jej efekty przy pomocy gotowych i łatwych w użyciu narzędzi, które nie wymagają technicznej wiedzy i długiego procesu wdrożenia.

Netia e-Podpis (powered by Autenti) upraszcza i skraca do niezbędnego minimum proces podpisywania dokumentów oraz obniża koszty związane z ich przygotowaniem i przesyłaniem tradycyjnymi metodami. Dokumenty podpisane z wykorzystaniem platformy Autenti spełniają kryteria oświadczenia woli w formie dokumentowej w rozumieniu Art. 77(2) Kodeksu Cywilnego i rozporządzenia eIDAS, są zatem prawnie wiążące w polskim i europejskim obrocie gospodarczym.

Źródło tekstu: Netia