T-Mobile zabezpieczy firmy przed największymi atakami DDoS

T-Mobile chce zapewnić swoim klientom biznesowym najwyższy poziom bezpieczeństwa, rozbudowując w tym celu usługę chroniącą przed atakami DDoS. Magentowi udostępniają nową, zlokalizowaną w Polsce platformę o przepustowości do 200 Gb/s.

DDoS (Distributed Denial of Service) to typ cyberataku, uniemożliwiający prawidłowe działanie systemu czy usługi, przez wysycenie zasobów infrastrukturalnych. Jest prowadzony z wielu urządzeń końcowych równocześnie i stanowi jedno z największych zagrożeń dla firm działających w Internecie. Skutkiem takiego ataku może być całkowita lub częściowa niedostępność różnego rodzaju serwisów i usług (na przykład stron do rezerwacji biletów, portali typu self-care, aplikacji do bankowości elektronicznej, sklepów internetowych itd.), na czym cierpią przede wszystkim odbiorcy końcowi. Po skutecznym wolumetrycznym ataku DDoS, koszty dla firmy, która całość lub część działalności prowadzi w Internecie, mogą sięgać nawet kilkuset tysięcy dolarów (według Netscount Arbor). Nie chodzi tylko o utracone przychody ze sprzedaży, ale także utratę wizerunku, konieczność podjęcia działań prawnych, skierowania dodatkowych osób do pracy na infolinii czy zwiększenia zatrudnienia w dziale IT.

Zobacz: Korzystasz z Netflix, zawiesili ci konto, wzywają do zapłaty? Uważaj, to nowy rodzaj ataków

Zobacz: 2 miliony rekordów z danymi wyciekło z serwisu dla dorosłych

T-Mobile Polska zwiększa ochronę Anty-DDoS do 200 Gbps. Operator jednocześnie udostępnia użytkownikom najnowszą wersję oprogramowania firmy Netscout Arbor. Cała infrastruktura znajduje się w Polsce i, jak chwalą się Magentowi, jest obecnie rozwiązaniem o najwyższej dostępnej w naszym kraju przepustowości. Bez dodatkowych kosztów skorzystać będą mogli z niego wszyscy dotychczasowi klienci T-Mobile Polska, objęci ochroną Anty-DDoS. Z perspektywy klienta, poza zwiększonym bezpieczeństwem, zmieni się jedynie strona logowania do portalu analitycznego, adres email i numer telefonu, z których przychodzić będą powiadomienia o potencjalnych incydentach.

Firmy i instytucje chronią się przed atakami na różne sposoby, ale warto wziąć pod uwagę, że prawie 75% ataków DDoS to ataki wolumetryczne. Przed takimi atakami chronić może tylko operator, który ze względu na znaczną pojemność swojej sieci, ma możliwość skutecznego i, co ważne, szybkiego odfiltrowania sztucznego ruchu. Obecnie oferujemy Klientom ochronę do 200 Gb/s, co czyni naszą platformę anty-DDoS najwydajniejszą na polskim rynku. Jesteśmy w stanie ochronić skutecznie Klientów nawet przed największymi atakami wolumetrycznymi, jakie kiedykolwiek przeprowadzono w Polsce.

– powiedział Tomasz Łużak, Product Owner produktów bezpieczeństwa IT w T-Mobile Polska

Dzięki usłudze Anty-DDoS, firmy mogą chronić swoje zasoby przez całą dobę, 365 dni w roku. W podstawowej wersji usługi chronią ich automatyczne procedury bezpieczeństwa, a w nieco wyższej, dopasowanej elastycznie do potrzeb – dedykowany plan bezpieczeństwa przygotowany przez wyspecjalizowany zespół inżynierów bezpieczeństwa SOC (Security Operations Center). W przypadku braku aktywnej ochrony i w sytuacji wystąpienia ataku DDoS, klient powinien natychmiast skontaktować się z zespołem Security Operations Center T-Mobile. Jego firma zostanie objęta bezpłatną ochroną przez najbliższe 24 godziny, a jej przedstawiciel będzie miał możliwość skorzystania z konsultacji ze specjalistami T-Mobile i podjęcia odpowiednich działań naprawczych.

Zobacz: T-Mobile: światłowód do końca roku za darmo, gratisowe 30 GB z routerem przez 6 miesięcy, pół roku bez opłat za abonament i telefon

Zobacz: T-Mobile na kartę: kumulacja gigabajtów w taryfie GO!

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: T-Mobile