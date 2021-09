Lycamobile daje darmowy internet do łapania wiedzy

Operator Lycamobile ruszył z ogólnopolską inicjatywą, dzięki której uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych otrzymali darmowe karty SIM z bezpłatnym dostępem do mobilnego internetu. Akcja ma zapewnić wsparcie dla młodych ludzi, którzy pozbawieni są dostępu do internetu lub korzystają z niego w sposób ograniczony.

Program „Łap wiedzę z Lycamobile” został uruchomiony, by zapewnić dzieciom i ich rodzinom dostęp do kluczowych zasobów edukacyjnych online. Uczestnicy przez dwa miesiące otrzymają dodatkowe 20 GB danych co miesiąc bez żadnych kosztów.

Jak zauważa Lycamobile, cały czas istnieją regiony, w których dzieci z niektórych rodzin nie mają stałego dostępu do internetu – a w dzisiejszych czasach jest to przecież jedno z podstawowych źródeł wiedzy.

Operator przekazuje karty SIM za pośrednictwem dyrektorów szkół. Do ogólnopolskiej inicjatywy przyłączyły się szkoły podstawowe, zawodowe, licea i technika, którym bliska jest akcja zorganizowana przez operatora. Jak podkreślają dyrektorzy i nauczyciele z tych placówek pandemia pokazała, że nie wszyscy uczniowie mają tak swobodny dostęp do internetu.

Jestem przekonany, że dzięki inicjatywie ułatwiamy dostęp do internetu wielu uczniom, dla których z różnych względów jest on utrudniony lub niewystarczający. Takie działania są spójne z naszym DNA i podkreślają wartości: humanizm, zaufanie, wiarygodność, jakość, dostępność, którymi kierujemy się na co dzień

– przekonuje Bartłomiej Wierzbicki, dyrektor sprzedaży Lycamobile w Polsce.

Akcja wystartowała we wrześniu 2021 i potrwa do końca października.

