Z tym kodem starter lajt mobile kupisz za 1 zł. Tylko w ten weekend

Na początek roku szkolnego lajt mobile przygotował promocję, w ramach której można kupić starter sieci za 1 zł. Wystarczy użyć kodu SZKOŁA.

Najbliższy weekend (sobota i niedziela) to czas obowiązywania nowej promocji lite mobile. Każdy może teraz dołączyć do tej sieci, kupując starter za złotówkę. Promocja obowiązuje od 4 do 5 września 2021 roku.

Nie macie jeszcze numeru w lajt mobile? A może macie wątpliwości czy warto przenieść numer? Teraz macie idealną okazję, żeby dołączyć do sieci klientów #na lajcie!

– zachęca lajt mobile

Aby kupić starter lajt mobile za 1 zł, wystarczy w formularzu zamówienia na stronie www.lajtmobile.pl aktywować kod rabatowy SZKOŁA. Starter zakupiony w ramach tej oferty ma 9 zł brutto do wykorzystania na usługi telekomunikacyjne sieci. Jeden użytkownik może zakupić maksymalnie 1 starter na jeden adres wysyłki.

Więcej informacji o promocji można znaleźć w regulaminie.

