Powrót do szkoły - 25 sposobów, by stał się przyjemnością

Powrót do szkoły w 2021 roku wymaga elastycznego podejścia i gotowości na ewentualne zdalne nauczanie. Jakie elektroniczne gadżety warto mieć w analogowym lub bardziej cyfrowym plecaku? Poznaj propozycje redakcji TELEPOLIS.PL.

👉🏻 smukła klawiatura bezprzewodowa z potrójnym trybem komunikacji 🎓

Natek Dolphin to smukła klawiatura wyposażona w niskoprofilowe klawisze, które zostały wykonane w technologii x-scissors. Przekłada się na cichą pracę urządzenia oraz większą trwałość niż w przypadku klasycznych membran. Całość zamknięta jest w aluminiowej obudowie, która jest wytrzymała oraz ma minimalistyczny, atrakcyjny wizualnie design. Ten sprzęt z powodzeniem może stanowić element dekoracyjny naszego biurka.

Dolphin ma ergonomiczną konstrukcję, która pozwala na komfortowe korzystanie z tego urządzenia, bez narażania się na zbytnie obciążenie nadgarstków. Klawiatura ma też dodatkowe, gumowe stopki, które zapobiegają jej przemieszczaniu się po gładkim blacie biurka.

Klawiatura marki Natek to urządzenie innowacyjne, wyposażone w potrójny tryb komunikacji. Obejmuje on łączność Bluetooth 5.0 i 3.0 oraz podłączany do USB komputera (na przykład) odbiornik radiowy 2,4 GHz. Takie rozwiązanie pozwala wykorzystać jedną klawiaturę w większej liczbie urządzeń, bez konieczności każdorazowego parowania jej ze sprzętem. Zasięg klawiatury, niezależnie od sposobu połączenia z urządzeniem, wynosi około 10 metrów.

👉🏻 wydajny router LTE do studenckiego mieszkania 🎓

Studenckie życie nierzadko wiąże się z częstymi przeprowadzkami, a w wynajmowanych mieszkaniach może być trudno o stacjonarny internet. Na takie sytuacje idealnym rozwiązaniem będzie router LTE Archer MR600 firmy TP-Link. Można go błyskawicznie zamontować w nowym miejscu, a później równie szybko zabrać, do kolejnego mieszkania lub po prostu na wakacje. Konfiguracja jest bardzo prosta i nie wymaga szczególnej wiedzy technologicznej.

TP-Link Archer MR600 to router 4G+. Obsługuje LTE kat. 6 z technologią agregacji pasma, co zapewnia prędkość transferu do 300 Mb/s podczas pobierania. To wystarczające przepustowość, by zebrać materiały do nauki, a po niej posłuchać muzyki w streamingu lub obejrzeć film on-line.

Stabilność połączeń TP-Link Archer MR600 zapewniają dwie zewnętrzne anteny 4G LTE, które w razie potrzeby można wymienić na antenę zewnętrzną. Po włożeniu odpowiedniej karty SIM z pakietem danych od operatora Archer MR600 będzie udostępniał w sieci W-Fi AC1200 internet o prędkości do 1167 MB/s w dwóch pasmach transmisji: w 5 GHz aż 867 Mbps i w 2,4 GHz - 300 Mbps.

Router wyposażony jest też w cztery gigabitowe porty Ethernet, co pozwala na podłączenie różnych typów urządzeń: komputera stacjonarnego, serwera NAS czy konsoli.



Zaletą routera Archer MR600 jest jego gotowość do tworzenia elastycznej sieci Mesh wraz z innymi, kompatybilnymi urządzeniami, na przykład wzmacniaczem sygnału. Dzięki rozwiązaniu OneMesh tak stworzony system zapewni nieprzerwaną transmisję danych, gdy użytkownik wraz z laptopem czy smartfonem przemieszcza się po mieszkaniu. Urządzenia w sieci Wi-Fi Mesh są dynamicznie łączone z routerem lub wzmacniaczem o najsilniejszym sygnale. Użytkownik może o tym nawet nie wiedzieć, bo wszystko „robi się samo”, automatycznie.

A co, gdy na studenckiej kwarterze będzie mieszkać kilka osób albo przyjdą znajomi? Nie ma problemu – Archer MR600 dostarczy bezprzewodowy internet nawet do 64 urządzeń. Dzięki technologii MU-MIMO router umożliwi jednoczesną komunikację z kilkoma sprzętami naraz. To wszystko pozwala bez obaw podłączyć smartfony, laptopy czy tablety wszystkich mieszkańców i gości.

Dodatkowym atutem routera Archer MR600 jest możliwość zarządzania ustawieniami sieci za pomocą mobilnej aplikacji TP-Link Tether. Router Archer MR600 objęty został 3-letnią gwarancją. Kosztuje około 600 zł.

👉🏻 świetna myszka, nie tylko do gier 🎓

Coraz więcej osób docenia to, jak ważnym elementem komputera jest myszka. To przecież ona w dużej mierze decyduje o wygodzie użytkowania PC-ta, a do tego ma bezpośrednie przełożenie na precyzję sterowania w grach. To niezwykle ważne szczególnie w dynamicznych produkcjach online pokroju Counter-Strike: Global Offensive, Valorant, League of Legends lub Call of Duty: Warzone. Warto w taki model zainwestować właśnie na początek roku szkolnego, bowiem przyda się też do nauki. Nasza propozycja to Dream Machines DM2 Supreme.

Dream Machines to polska marka, która od wielu lat znana jest głównie z produkcji laptopów dla graczy, ale od dłuższego czasu ma w swojej ofercie również akcesoria gamingowe. Sam przez wiele lat korzystałem z myszki Dream Machines, więc wiem, że to modele o świetnym stosunku jakości do ceny. Przy niewielkich kwotach oferują wszystko, czego można wymagać od topowego gryzonia dla graczy. Nie inaczej jest w przypadku modelu Dream Machines DM2 Supreme. To myszka profilowana, a przez to przeznaczona dla osób praworęcznych. Wyposażona jest w jeden z najlepszych na rynku sensorów optycznych PixArt PMW 3389, który gwarantuje bardzo precyzyjne sterowanie. Poza tym czujnik ma LOD (Lift-off distance) na poziomie 1,8 mm, co ułatwia dynamiczne ruchy oraz maksymalne DPI aż 16000, dzięki czemu każdy może ją ustawić pod siebie.

Normalnie myszka Dream Machines DM2 Supreme kosztuje około 139 zł, ale w dniach 6-12 września będzie dostępna w promocyjnej cenie zaledwie 99 zł. To świetna okazja, aby niewielkim kosztem kupić bardzo dobrego gryzonia, który sprawdzi się w najbardziej wymagających grach. Promocja będzie dostępna w sklepie X-Kom.

👉🏻 bezprzewodowe słuchawki do autobusu i na siłownię 🎓

Wyobrażacie sobie podróż do szkoły lub na uczelnię? My też nie! Właśnie dlatego na koniec wakacji warto pomyśleć o nowych słuchawkach. Najlepiej bezprzewodowych i do tego komfortowych. Właśnie dlatego polecamy model Ugreen HiTune T1.

Ugreen HiTune T1 to słuchawki TWS, czyli w pełni bezprzewodowe. Nie musimy się więc martwić o żadne przewody, a zamiast tego dostajemy dwie dyskretne „pchełki”, które bez problemu zmieszczą się do kieszeni i możemy je komfortowo nosić w parze z okularami lub czapką. Z telefonem łączą się natomiast za pośrednictwem technologii Bluetooth 5.0.

Producent zadbał o to, żeby omawiany model wyróżniał się nie tylko komfortem, ale i wysoką jakością dźwięku. Urządzenie wyposażone zostało w przetwornik dynamiczny o średnicy 6 mm, który powinien poprawne odtwarzanie wszystkich częstotliwości. Brzmienie możemy natomiast dostosować do naszych preferencji za pomocą wbudowanego equalizera. Lubisz potężny bas, który czuć przy każdym uderzeniu? A może wolisz naturalny, stonowany dźwięk, pasujący do muzyki klasycznej? Tutaj możesz mieć jedno i drugie!

Mocną stroną Ugreen HiTune T1 jest także wytrzymały akumulator. Jak deklaruje producent, słuchawki wytrzymają nawet 5 godzin nieprzerwanego odtwarzania muzyki i w każdej chwili możemy je doładować za pomocą dedykowanego etui. Powinno wystarczyć na cały dzień zajęć i to ze sporą nawiązką.

Słuchawki Ugreen HiTune T1 kupicie już za 209 zł. Dodatkowo z kodem „TELEPOLIS” otrzymacie dodatkowy rabat w wysokości 15% ceny .

👉🏻 popraw zasięg Wi-Fi w domu na nowy rok szkolny 🎓

Nowy rok szkolny zmusi wiele młodych osób do intensywniejszego korzystania z internetu, więc trzeba będzie poprawić zasięg w domu. Tu do akcji wchodzą trojaczki Tenda Nova Mesh MW6. To 3-częściowy zestaw „kostek” 10 × 10 × 10 cm, pozwalający łatwo powiększyć obszar objęty domowym Wi-Fi. Te 3 moduły budują tak zwaną sieć kratową, która może zapewnić zasięg na powierzchni przekraczającej 500 metrów kwadratowych! Spokojnie spełni wymagania domowników w piętrowym domku, zapewni zasięg w ogrodzie i garażu.

Jak to działa? Główną jednostkę należy podłączyć ją do domowego routera kablem, korzystając z gigabitowego portu WAN. Pozostałe zaś należy rozstawić (lub powiesić) w dalszych punktach domu. Węzły odnajdą się automatycznie i prześlą sobie odpowiednie ustawienia. Konfiguracja jest banalnie prosta dzięki czytelnej aplikacji mobilnej.

Choć w domu są trzy fizyczne punkty dostępowe Wi-Fi, wszystkie urządzenia widzą tylko jedną sieć i mogą w niej współpracować. Łączna prędkość przesyłania danych po Wi-Fi sięga 1200 Mb/s. Sieć bezprzewodowa działa na częstotliwościach 2,4 i 5 GHz. Obsługiwane są standardy Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac).

