Lajt mobile: nowa cena pakietu NO LIMIT M zostaje na stałe

Operator sieci lajt mobile zdecydował się zmienić promocję dotyczącą pakietu abonentowego NO LIMIT M w stałą ofertę. Oznacza to wyższą cenę, ale też większą paczkę gigabajtów.

Więcej za więcej - tak można w skrócie określić zasady promocji wprowadzonej przez lajt mobile w lutym tego roku. Jak twierdzi wirtualny operator, świadczący swoje usługi z wykorzystaniem infrastruktury sieci Plus, taka opcja spodobała się jego klientów na tyle, że najpierw promocję przedłużono o miesiąc, a teraz zmieniono ją w stałą ofertę.

Przed promocją pakiet NO LIMIT M kosztował 17,99 zł miesięcznie i obejmował miedzy innymi pakiet internetowy o wielkości 4 GB. W promocji, a teraz na stałe, oferta NO LIMIT M w lajt mobile to:

rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich bez limitu, także w roamingu UE (zgodnie z Polityką Uczciwego Korzystania),

pakiet internetowy 10 GB, 2,39 GB w roamingu UE (korzystanie z Internetu w roamingu UE pomniejsza pakiet podstawowy),

bezterminowa umowa,

miesięczny abonament w wysokości 19,99 zł.

Więcej informacji o ofercie abonamentowej lajt mobile można znaleźć w nowym regulaminie i cenniku, obowiązującym od 11 kwietnia 2021 roku.

