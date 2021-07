IO2020: Plus kibicuje Biało-Czerwonym i rozdaje „Gigsy za medale”

Dziś startują XXXII Letnie Igrzyska Olimpijskie Tokio 2020. Z tej okazji Plus przygotował specjalną promocję dla swoich klientów, którzy mogą liczyć na dodatkowe gigabajty za każdy medal zdobyty przez polską reprezentację.

Startuje nowa promocja, w której klienci wszystkich rodzajów usług telekomunikacyjnych w Plusie otrzymają dodatkowe darmowe gigabajty za medale zdobyte przez Polaków podczas Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020, które odbędą się w dniach 23 lipca – 8 sierpnia 2021 roku.

„Gigsy za medale” przyznawane będą za wszystkie medale zdobyte przez reprezentantów naszego kraju, a wielkość bonusu jest zależna tylko od ich liczby oraz rodzaju:

3 GB za każdy złoty medal,

za każdy złoty medal, 2 GB za każdy srebrny medal,

za każdy srebrny medal, 1 GB za każdy brązowy medal.

Bonus przyznany klientom abonamentowym będzie aktywny do końca bieżącego cyklu bilingowego, natomiast w przypadku klientów ofert na kartę oraz mix będzie on ważny przez 30 dni licząc od pierwszej aktywacji po zapisaniu się do promocji.

Jak zgarnąć dodatkowe gigabajty?

Aby otrzymać dodatkowe gigabajty, klient powinien:

znajdować się w okresie ważności dla usług wychodzących, czyli posiadać aktywne konto, lub w przypadku usług abonamentowych nie zalegać z płatnościami,

wysłać na numer 80180 bezpłatnego SMS-a o treści MEDAL.

Promocja „Gigsy za medale” obowiązuje do 8 sierpnia tego roku, a więcej informacji na jej temat można znaleźć w regulaminie oraz na stronie www.plus.pl/promocja_tokio.

Plus przygotował również dla swoich klientów specjalną aplikację do kibicowania o nazwie Wuwuzela. Odgrywa ona pięć różnych dźwięków i pozawala na wspólne kibicowanie w gronie znajomych. Wystarczy zsynchronizować telefony, położyć je obok siebie, aby stworzyć wielką wuwuzelę i zrobić hałas wspierający naszych sportowców. Można też kibicować samemu, wybierając różne dźwięki.

