Huawei wydłuża gwarancję na wszystkie produkty w swoim sklepie internetowym

Huawei przygotował specjalną ofertę serwisową dla każdego, kto do końca roku kupi na huawei.pl dowolny smartfon, laptop, monitor, urządzenie z kategorii elektroniki noszonej czy audio. Za dodatkowe 19,90 zł można przedłużyć o rok gwarancję Huawei Care, bez względu na wyjściową cenę nowego urządzenia.

Gwarancja Huawei Care na dodatkowy rok

Jednorazowe przedłużenie gwarancji o rok będzie jest dla klientów, którzy w okresie od 10 listopada do 31 grudnia 2021 roku zdecydują się na zakup dowolnego produktu na stronie huawei.pl oraz dodadzą do zamówienia przedłużoną gwarancję Huawei Care, dostępną w karcie produktowej wybranego urządzenia, w cenie 19,90 zł. Gwarancja zostanie automatycznie przypisana do zakupionego produktu, niezależnie, czy klient posiada już konto ID Huawei, czy jest nowym użytkownikiem urządzeń marki. Całkowity czas obowiązywania gwarancji można w każdej chwili sprawdzić pod tym adresem, wpisując numer seryjny urządzenia.

Zobacz: Black Friday: laptopy, tablety, zegarki Huawei do 35% taniej

Zobacz: Huawei: płatności zbliżeniowe BLIK w aplikacji mBanku i Alior Mobile

Promocyjna oferta serwisowa opiera się na standardowej gwarancji na produkty Huawei i wydłuża czas trwania gwarancji Huawei Care o kolejny rok. W tym czasie, w przypadku awarii spowodowanych innymi czynnikami niż ludzkie, urządzenie zostanie naprawione bez dodatkowych kosztów. Dla jednego urządzenia można wykupić przedłużoną gwarancję Huawei Care tylko raz.

Promocja obejmuje wszystkie modele w portfolio marki, w tym najnowszy, fotograficzny smartfon Huawei Nova 9 i laptop MateBook 14s.

Roczna ochrona ekranu smartfonów serii Huawei Nova

Jednocześnie trwa promocja dla dotychczasowych klientów firmy Huawei. Posiadacze ID Huawei, zarejestrowani przed 21 października 2021 roku, którzy zdecydują się na zakup jednego z najnowszych smartfonów Huawei Nova 9 lub Nova 8i otrzymają darmową, 12-miesięczną ochronę ekranu.

ID Huawei to klucz do świata usług marki, w tym do Chmury, sklepu AppGallery czy sklepu internetowego huawei.pl w aplikacji My Huawei. To konto, które pozwala łączyć urządzenia Huawei z różnych kategorii produktowych w jeden ekosystem – ID Huawei synchronizuje też dane między urządzeniami a chmurą. ID umożliwia wygodną autoryzację w usługach i aplikacjach, pozwala także namierzyć zgubione urządzenie i w razie potrzeby zablokować dostęp osób trzecich do wrażliwych danych. To również przepustka do korzystania z licznych promocji i konkursów oferowanych przez markę jej fanom. Utworzenie ID Huawei jest bardzo proste – wystarczy numer telefonu lub dowolny adres e-mail, by po wejściu w ustawienia, w paru krokach, zarejestrować się zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Zobacz: Dreame V12 Pro | Szybki test odkurzacza pionowego, sprawnego jak ninja (Promocja!)

Zobacz: Google Pixel 6 to straszny bubel, ale tego to jeszcze nie grali

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Huawei

Źródło tekstu: Huawei