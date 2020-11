Happy Fridays w T-Mobile: wyczerpały się gigabajty. Zamiast tego 30% rabatu na akcesoria lub hulajnogę

T-Mobile w swoich akcjach specjalnych bardzo chętnie rozdawał ostatnio bezpłatne paczki gigabajtów, ale najwyraźniej „darmowe internety” się wyczerpały, więc tym razem operator proponuje rabat 30% na akcesoria firmy TelForceOne.

Akcesoria też są wartym uwagi bonusem, bo niektóre mogą się okazać fajnym prezentem na mikołajki lub Święta Bożego Narodzenia. Dla tych, którzy mają wśród swoich bliskich fanów nowych technologii lub chcą obdarować przyjaciół przydatnymi gadżetami, T-Mobile przygotował 30% rabatu na zakup wybranych akcesoriów firmy TelForceOne. Rabat można aktywować w aplikacji „Mój T‑Mobile” od 27 do 29 listopada.

Zobacz: Black Week: Play Now TV z HBO GO w prezencie na rok

Wśród oferowanych akcesoriów można znaleźć coś dla wielbicieli dobrego brzmienia, czyli głośniki Bluetooth, a dla młodszych – słuchawki nauszne przypominające uszy lisa bądź żabę. Pasjonatom sportu do gustu przypadnie być może inteligentna opaska Forever ForeFit, kontrolująca tętno i liczbę kroków czy stylowy smartwatch Forever ForeVigo, dostępny w wersji czarnej lub różowego złota. Tym, którzy lubią szybko się przemieszczać, operator proponuje lekką, miejską hulajnogę elektryczną Forever FLY.

Zobacz: Black Friday 2020 - promocje bez kitu

Jak aktywować rabat 30%?

Prezent od T-Mobile dostępny jest dla klientów indywidualnych korzystających z usług na kartę (taryfy GO!, Frii, Hot, Nowy Tak Tak lub Happy), abonentów (taryfa T, T DATA i Rodzina) oraz użytkowników ofert MIX (taryfa Frii Mix).



Aby zakupić wybrane akcesoria TelForceOne 30% taniej, wystarczy kliknąć odpowiedni link dostępny w aplikacji „Mój T‑Mobile” od piątku 27 listopada do niedzieli 29 listopada do końca dnia.

W wiadomości zwrotnej użytkownik otrzyma link do serwisu TelForceOne, gdzie będą dostępne produkty objęte rabatem. Każdy użytkownik może skorzystać z promocji tylko raz.

Zobacz: T-Mobile startuje z promocjami na Black Friday i Cyber Monday

Zobacz: T-Mobile na kartę: darmowe gigabajty? Nie, szaliki

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: T-Mobile