T-Mobile na kartę: darmowe gigabajty? Nie, szaliki

T-Mobile przyzwyczaił nas, że przy różnych okazjach szerokim gestem rozdaje darmowe gigabajty. Ostatnio z okazji serii piłkarskich rozgrywek dał 10 GB, teraz jednak przygotował coś innego – zamiast „darmowych internetów” proponuje szaliki piłkarskiej reprezentacji Polski.

T-Mobile przekonuje, że w czasach, gdy piłkarskie emocje przeniosły się ze stadionów na domowe kanapy, kibicowanie drużynie narodowej powinno mieć również odpowiednią oprawę i nie trzeba rezygnować z gadżetów kibica.

Dlatego też operator przygotował nową propozycję dla entuzjastów piłki nożnej, którzy korzystają z oferty T-Mobile na kartę. Wystarczy, że doładują oni konto kwotą minimumi 100 zł za pomocą strony doladowania.t-mobile.pl i uzupełnią znajdujący się tam formularz (numer telefonu doładowany w promocji, imię i nazwisko, adres korespondencyjny), a otrzymają prezent w postaci szalika z logo polskiej reprezentacji w piłce nożnej.

Co ważne, złożenie zamówienia na promocyjny szalik za pośrednictwem formularza jest możliwe jedynie bezpośrednio po dokonaniu doładowania. Co to oznacza? Po wyłączeniu przeglądarki wpisanie danych w formularzu nie będzie możliwe, wszystko trzeba więc wykonać podczas jednej operacji.

Trzeba też pamiętać, że pula gadżetów jest ograniczona – w promocji dostępne są 2 tysiące sztuk szalików kibica. Akcja ruszyła dziś i jak wynika z regulaminu, potrwa do 31 stycznia 2021 r. (do końca dnia) lub do wyczerpania zapasów. Organizatorem promocji jest spółka Blue Media, na zlecenie T-Mobile Polska. Operator jest fundatorem nagród.

Wysyłka gadżetu nastąpi w ciągu maksymalnie 30 dni kalendarzowych od daty zakończenia promocji.

Źródło tekstu: T-Mobile