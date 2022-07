HAMMER kusi promocją. Do zgarnięcia nawet 5 tys. złotych

HAMMER jest znaną w całej Polsce marką wytrzymałych telefonów i smartfonów. Teraz producent kusi bardzo ciekawymi promocjami. Do zgarnięcia jest wiele powerbanków, a dla szczęśliwców nawet 5 tysięcy złotych.

Producenci smartfonów nie zawsze przywiązują dużą wagę do wytrzymałości swoich urządzeń, a są przecież zawody, w których o wiele łatwiej jest zachlapać, zakurzyć lub upuścić telefon. Dla takich osób powstają specjalne smartfony, które są w stanie przetrwać więcej niż te skierowane do masowego konsumenta. Takimi urządzeniami są chociażby modele marki HAMMER. Teraz producent przygotował świetną promocję.

mPTech, producent smartfonów i telefonów HAMMER zachęca do kupna urządzeń z serii Explorer. Do zgarnięcia są powerbanki oraz 5 tysięcy złotych. Serię HAMMER Explorer aktualnie tworzą 3 urządzenia z ekranem 5,7”: Explorer, Explorer Plus Eco i najmocniejszy z nich Explorer PRO. Modele z wyglądu nie różnią się zauważalnie, wszystkie korzystają ze wzmocnionej obudowy z certyfikatem IP69, utrzymanej w jednej stylistyce. Natomiast w środku kryją się różne wnętrza, a co za tym idzie inne specyfikacje oraz możliwości:

HAMMER Explorer (3+32GB), aparaty 13Mpx + 8Mpx,

HAMMER Explorer Plus Eco (4+64GB), aparaty 13Mpx+8Mpx, Android 11,

HAMMER Explorer PRO (6+128GB), eSIM, aparaty 48Mpx+8Mpx, czujnik jakości powietrza.

Do końca wakacji, czyli do 31 sierpnia 2022 roku można zgarnąć dodatkowego powerbanka o pojemności 5000 mAh do każdego zakupionego urządzenia z serii Explorer. Żeby go otrzymać należy wypełnić specjalny formularz zgłoszeniowy. To jednak nie wszystko. Jest też szansa na zgarnięcie 5 tysięcy złotych. Aby wziąć udział w konkursie wystarczy w kreatywny sposób odpowiedzieć na pytanie: "Kiedy i jak przyda Ci się dodatkowe 5000 od HAMMERA?"

Zobacz: T-Mobile obniżył ceny smartfonów z serii Oppo Reno7

Zobacz: Virgin Mobile i 150 GB za darmo – promocja przedłużona

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: mP Tech

Źródło tekstu: mP Tech