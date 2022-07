Virgin Mobile i 150 GB za darmo – promocja przedłużona

Operator Virgin Mobile przedłużył promocję na darmowe gigabajty w ofercie na kartę. Na n owych użytkowników wciąż czeka jednorazowa paczka dodatkowych 150 GB do wykorzystania w kraju przez 30 dni.

30 czerwca 2022 roku w Virgin Mobile miała się skończyć promocja „150 GB na start za darmo”, ale została przedłużona. Nowi użytkownicy oferty na kartę w tej sieci wciąż mogą liczyć na bonus w postaci jednorazowej paczki internetowej o wielkości 150 GB.

Jak otrzymać 150 GB za darmo?

Aby skorzystać z oferty promocyjnej „150 GB na start za darmo”, należy wykonać kilka prostych kroków:

kupić starter Virgin Mobile przez Internet lub w punkcie partnerskim,

zarejestrować swój numer online lub w wybranym punkcie partnerskim,

wykonać pierwsze połączenie, aby aktywować nowy numer,

doładować konto za minimum 10 zł ,

, włączyć promocję 150 GB na 30 dni za darmo kodem *222*150# lub po zalogowaniu się na swoje konto na virginmobile.pl. Można również skorzystać z pomocy Obsługi Klienta.

Do wyczerpania limitu transmisji danych w pakiecie użytkownik może pobierać dane z maksymalną możliwą prędkością przypisaną do pakietu. W przypadku korzystania z zasięgu nadajników P4 (operator sieci Play), maksymalna osiągalna prędkość transmisji danych to 70 Mb/s. W przypadku korzystania z zasięgu roamingu krajowego, maksymalna osiągalna prędkość transmisji danych to 30 Mb/s.

Promocja trwa do 30 września 2022 roku. Dodatkowe informacje można znaleźć w regulaminie.

