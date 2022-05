Virgin Mobile z dodatkowymi gigabajtami w ofercie na kartę

Virgin Mobile przygotował promocję dla nowych użytkowników swojej oferty na kartę. Decydując się na zakup jednego z dwóch pakietów, otrzymają w ich ramach powiększone paczki gigabajtów do wykorzystania na transmisję danych w Polsce.

Promocja dla nowych użytkowników Virgin Mobile na kartę obowiązuje tylko przy zakupie pakietu #GIGAMAKS Plus lub #GIGADAJE Plus w sklepie Internetowym operatora na virginmobile.pl. Obejmują one nielimitowane minuty do wszystkich sieci komórkowych i stacjonarnych oraz nielimitowane SMS-y, a także powiększone paczki gigabajtów na transmisję danych w kraju:

z 30 GB do 45 GB w #GIGAMAKS Plus za 30 zł miesięcznie ,

w #GIGAMAKS Plus za , z 15 GB do 35 GB w #GIGADAJE Plus za 25 zł miesięcznie.

Zobacz: Virgin Mobile ma darmowy pakiet z połączeniami do Ukrainy bez limitu

Zobacz: Virgin Mobile rozdaje darmowy Internet w ofercie na kartę

Promocja obowiązuje do 31 lipca 2022 roku. Więcej informacji na jej temat można znaleźć w regulaminie.

Zobacz: Plus pozamiatał! Daje 1500 GB do wykorzystania przez lata

Zobacz: Play: internet domowy do 1 Gb/s przez pół roku bez opłat

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: TK Kurikawa / Shutterstock.com, Virgin Mobile

Źródło tekstu: Virgin Mobile