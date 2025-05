Revolut z nowością tylko dla Polaków. Skorzystasz w ponad 50 miastach

Cieszymy się, że Polska jest pierwszym krajem gdzie wdrażamy nowy typ usługi. Transport publiczny w aplikacji Revolut to ułatwienie dla klientów, którzy podróżują codziennie do pracy, szkoły lub na uczelnię, ale także dla osób podróżujących do innych miast służbowo lub na wakacje. W przyszłości chcemy udostępnić ją także dla turystów z zagranicy odwiedzających polskie miejscowości. Mamy ponad 50 milionów klientów, wielu spośród nich może w przyszłości odwiedzić Polskę i taka funkcja im się przyda

– powiedział Fernando Pastor Durántez, Product Owner Retail Localisation w Revolut.