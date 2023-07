Biedronka wyprzedaje elektronikę. Ceny jak za czapkę gruszek

Biedronka zaprezentowała nową gazetkę, a w niej kolejne propozycje dla posiadaczy smartfonów i innych urządzeń mobilnych.

W następnym tygodniu w sklepach Biedronka pojawią się nowe gadżety idealne na wyjazd wakacyjny. W ofercie znajdziemy między innymi głośnik bezprzewodowy, ładowarki multiportowe oraz kable różnego typu w kilku kolorach.

Główną ofertą w kategorii elektroniki i akcesoriów jest głośnik bezprzewodowy Party Sound marki Hykker. Dostępny on będzie w sklepach już w poniedziałek 10 lipca w cenie 129 złotych.

Oferowany głośnik łączy się ze smartfonem za pomocą Bluetooth, choć nie jest to konieczne do odsłuchu. Alternatywę stanowi wbudowane radio FM. Ponadto producent chwali się mocą równą 20 W i kompaktowym rozmiarem, aczkolwiek co to dokładnie oznacza, trzeba już zgadywać.

W czwartek 13 lipca w Biedronce pojawią się ładowarki sieciowe oraz kable USB z różnymi złączami. Ładowarki marki Setty mają po dwa porty USB typu A o maksymalnej obciążalności 2,4 A (12 W) i dostępne będą w dwóch wersjach kolorystycznych, białej oraz czarnej.

Okablowanie dopasować można do niemal każdego urządzenia jakie posiadamy, gdyż wachlarz złączy obejmuje USB-C, micro-USB, Apple Lightning oraz wariant 3-w-1. Przy czym modele jednowiązkowe są 1,5-metrowe, a przewód uniwersalny okazuje się nieco krótszy, gdyż 1-metrowy. Dostępne kolory to biel, czerwień oraz czerń. Cena: 9,99 zł za sztukę.

