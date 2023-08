Biedronka uratuje Twoje wakacje. Ten sprzęt na pewno Ci się przyda

Biedronka aktualizuje swoją ofertę i już wkrótce na półkach sklepowych pojawią się przydatne akcesoria w niskich cenach. Mogą się przydać szczególnie na wakacjach.

Biedronka co jakiś czas aktualizuje swoją ofertę tymczasową. Nierzadko na półki sklepowe trafia przydatna elektronika i nie inaczej jest tym razem. Już wkrótce klienci będą mogli kupić w Biedronce zestawy zawierające kabelki do ładowania, ładowarki sieciowe i samochodowe oraz słuchawki bezprzewodowe.

Akcesoria smartfonowe w Biedronce

Już w najbliższy czwartek (17.08) na półki sklepowe w Biedronce trafią przydatne akcesoria do urządzeń mobilnych. W cenie 17,99 zł za sztukę będzie można kupić przewody o długości 1-2 m z najpopularniejszymi wtykami, czyli Lightning, micro-USB i USB-C. Z kolei za 29,99 złotych można zakupić uniwersalny przewód 3 w 1, co jest szczególnie przydatne, gdy mamy kilka urządzeń z różnymi gniazdami ładowania. Do tego można dokupić również ładowarkę sieciową w cenie 49,99 złotych, charakteryzującą się podwójnym portem, maksymalną mocą wyjściową 20 W i obsługą standardów PD 3.0, QC 3.0 i Apple 2,4 A.

Jakby tego było mało, w ofercie pojawią się również słuchawki bezprzewodowe marki Baseus z łącznością Bluetooth 5.0 i czasem pracy do pięciu godzin. Ich cena to 99 złotych. Zmotoryzowanych może z kolei zainteresować transmiter FM z dwoma złączami z funkcją ładowania. Zapłacimy za niego 49,99 złotych

Źródło zdjęć: OleksSH / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Biedronka gazetka