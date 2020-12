Masz kartę Mastercard? Sprawdź czy dostaniesz 4 miesiące Apple Music za darmo

Na posiadaczy kart Mastercard czeka promocja, w której zdobyć można do 4 miesięcy subskrypcji Apple Music za darmo. Na powracających do usługi streamingowej Apple'a czeka miesiąc bezpłatnego korzystania z niej.

Aby skorzystać z promocji, należy udać się pod ten adres i wypełnić dostępny tam krótki formularz. Jeśli kwalifikujemy się do skorzystania z oferty, otrzymamy specjalny kod, ważny do 14 lutego 2021 roku. Będzie on zaszyty w linku, który doprowadzi nas do aplikacji iTunes Store, gdzie będziemy mogli zrealizować "zakup".

Promocja jest dostępna wyłącznie dla osób, które nie korzystają z Apple Music. Jeśli ktoś nie korzystał z niej nigdy, będzie mógł się cieszyć z czteromiesięcznego dostępu do 70 milionów utworów za darmo. Z promocji mogą również skorzystać osoby, które już korzystały kiedyś z Apple Music, ale przestały. Za powrót mogą liczyć na miesiąc darmowego dostępu.

Z Apple Music można korzystać na smartfonach z systemem Android oraz iOS, a także na komputerach z macOS i Windowsem. Dostępna jest również przeglądarkowa wersja platformy.

