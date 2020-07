Apple Music na telewizorach Samsung Smart TV od teraz wyświetla teksty piosenek

Jeśli masz telewizora Samsung Smart TV, a na nim aplikację Apple Music, od dzisiaj czeka Cię miła niespodzianka - wyświetlanie tekstu odtwarzanego utworu. Na których modelach telewizorów można spodziewać się tej funkcji?

Warto przypomnieć, że aplikacja Apple Music to na Samsung Smart TV rzecz stosunkowo nowa - zadebiutowała tam pod koniec kwietnia b.r. Oferuje użytkownikom dostęp do biblioteki muzycznej z ponad 60 milionów utworów, a także możliwość streamowania stacji radiowych z całego świata. W przypadku piosenki, tekst utworu wyświetlany jest w czasie rzeczywistym, ponadto otrzymuje się możliwość przewijania tekstu oraz zobaczenia odtwarzanego właśnie fragmentu. Dostępne są teksty zarówno najnowszych przebojów, jak i starszych piosenek, które są od lat szlagierami. Ponadto Apple Music wprowadziło dodawanie teł do utworów. producent zapowiada, że będzie ono dopasowane do kolorystyki okładki oryginalnej płyty danego wykonawcy/zespołu.

Na jakich telewizorach to działa? Telewizory Samsung Smart TV z 2019 roku objęte aktualizacją to:

QRQ900B, QRQ90, QRQ85_OC, QRQ80_OC, QRQ80, QRQ75S, QRQ75, QRQ70, QRQ6X, QRQ69, QRQ65A, QRQ60, LS03R, LS05R, LS01R, URU800D, URU8000, MLS07R

QRQ50S, QRQ50, RU7800, RU7700, RU74A0, RU7470, RU7450, RU7410, RU740D, RU7400, RU730D, RU7300, RU710D, RU7100,RU7790,RU77FA

RU7000, RU6900, RUF58T, RUF58T

R6000, R5500, R4500

Telewizory Samsung Smart TV z 2018 roku:

QRQ900, QNQ9S, QNQ9F, QNQ8FB, QNQ8F, QNQ8C, QNQ7FH, QNQ7F, QNQ7C, QNQ75F, QNQ75C, QNQ6FK, QNQ6F, QNQ65FB, QNQ65F,UNU850D, UNU8500, UNU80A0, UNU800D, UNU8000,UNU76A0, UNU7500, UNU74A0, UNU7450, UNU7400,ULS03NU

NU730D, NU7300, NU710D, NU7103, NU7100

RU7000, NU7120, NU709D, NU7090, NU7080, NU7050, NU6950

UN5510, UN5500, UN5350, UN5305, UN5300, UN5200, UN4510, UN4500, UN4350, UN4310, UN4300, BERTB, BERTA

Aplikację Apple Music można pobrać ze sklepu z aplikacjami w Smart TV, a także zalogować się do posiadanego konta używając Apple ID i rozpocząć subskrypcję bezpośrednio z poziomu telewizora. Użytkownicy telewizorów Samsung mogą także wykorzystać bezpłatnie okres próbny w Apple Music przez 3 miesiące, korzystając z abonamentu indywidualnego, rodzinnego lub studenckiego.