Polacy rzucają się na ten smartwatch nawet za 500 zł. Tu kosztuje połowę

Zegarki marki Amazfit już na dobre podbiły serca Polaków. Jeden z najpopularniejszych modeli tego producenta można mieć za przysłowiowe grosze – kusi w atrakcyjnej promocji na AliExpress.

Dalsza część tekstu pod wideo

Amazfit GTR 2, bo o nim mowa, to jeden z hitów marki – był bardzo dobrze oceniany i chętnie kupowany. Nie jest to co prawda najnowszy model w portfolio Amazfit, ale w okazji na AliExpress dostępna jest unowocześniona edycja tego modelu – Amazfit GTR 2 New Version. Zmiany są spore, bo producent zastosował inne szkło ekranu 2.5D oraz wizualnie zmniejszył okalające wyświetlacz ramkę. Zegarek ma też najnowsze oprogramowanie z ulepszeniami i jest w pełni przystosowany do współpracy z aplikacją Zepp na smartfonach.

Amazfit GTR 2 New Version kosztuje na AliExpress 233,31 zł (z wliczonym VAT-em). Taką cenę uzyskamy po dodaniu zegarka do koszyka i wklejeniu specjalnego kodu zniżkowego AEPLAF05. Bez tego kodu cena wynosi 254,36 zł, co też stanowi dobrą okazję. Amazfit GTR 2 w standardowej wersji do niedawna oferowany był za około 500 zł.

Co ważne, korzystając z tej okazji na AliExpress trzeba upewnić się, czy dany kolor jest dostępny w magazynie. Obecnie można wybrać tylko trzeci kolor New Thunder Black. Plusem oferty jest szybka dostawa z magazynu w Polsce – już za dwa dni będzie u kupującego.



Czym kusi Amazfit GTR 2?

Amazfit GTR 2 to przedstawiciel klasycznej linii smartwatchy tej marki – dobra propozycja dla tych, którzy lubią styl tradycyjnych zegarków.

Niewątpliwym atutem tego modelu jest okrągły wyświetlacz AMOLED o średnicy 1,39 cala i wysokiej rozdzielczości 454 x 454, z trybem AoD. Koperta ze stopu aluminium zapewnia wodoszczelność do 50 m.

Amazfit GTR 2 wyposażony jest w optyczny pulsometr BioTracker 2 do pomiaru tętna i nasycenia krwi tlenem SpO2. Nie zabrakło odbiornika GPS i GLONASS oraz łączności Wi-Fi. Zegarek umożliwia odbieranie i prowadzenie rozmów głosowych ze sparowanego przez Bluetooth telefonu. Dzięki wsparciu dla Amazon Alexa zegarkiem można sterować głosowo.

Amazfit GTR 2 pozwala na prowadzenie treningów w 90 dyscyplinach sportowych, z czego 6 rozpoznawanych jest automatycznie. Wśród funkcji sportowych i zdrowotnych znajdziemy także analizę aktywności PAI, monitorowanie snu i stresu, zegarek prowadzi stały (24/7) pomiar tętna oraz natlenienia krwi.

Akumulator o pojemności 471 mAh zapewnia nawet 14 dni pracy w standardowym trybie i aż 38 dni w trybie oszczędzania energii.

Oferowana na AliExpress wersja to globalny wariant z językiem polskim. Amazfit GTR 2 będzie współpracował z systemami Android i iOS.

Zobacz: Zegarki Amazfit mają nową aplikację. Zobacz, co przynosi Zepp App 9

Zobacz: Amazfit Helio Ring: inteligentny pierścień dla aktywnych

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl