Amazfit Helio Ring: inteligentny pierścień dla aktywnych

Amazfit dał się już poznać jako producent coraz ciekawszych smartwatchy, a teraz ich możliwości zwiększy inteligenty pierścień Helio Ring. Na targach CES 2024 firma pochwaliła się swoim nowym gadżetem dla sportowców.

Pierścień Amazfit można nosić jako samodzielne urządzenie albo jako uzupełnienie zegarka marki. Amazfit Helio Ring wykonany jest ze stopu tytanu i powstał w dwóch rozmiarach: 10 o masie 3,8 grama oraz 12, który waży 4 gramy. Pierścień ma grubość 2,6 mm i zapewnia wodoszczelność na poziomie 10 ATM, a więc może być używany podczas treningów pływackich.

