Action odpala bombę. Ta elektronika to hit lata

Action wypowiedział wojnę innym sieciom sklepów z przydatną elektroniką za grosze. Najnowsza promocja to prawdziwa bomba – najtańszy na rynku lokalizator Fresh ‘n Rebel Smart Finder.

Lokalizator Fresh ‘n Rebel Smart Finder w wersji kwadratowej po raz kolejny pojawia się w okazjach Action, ale tym razem w jeszcze niższej cenie. Pojedynczy pakiet kosztuje zaledwie 26,95 zł, a może przynieść korzyści liczone w setkach czy nawet tysiącach złotych. Jak to możliwe? Już wyjaśniam.

Ten gadżet pozwoli znaleźć zgubiony bagaż lub rower

Fresh ‘n Rebel Smart Finder to lokalizator stworzony z myślą o użytkownikach sprzętu Apple. Ta niewielka kostka pozwoli śledzić lokalizację naszych cennych przedmiotów – i to na całym świecie! Wystarczy ją przymocować do walizki, torby podróżnej, kluczy, portfela, roweru – a więc przedmiotów, z którymi wiąże się konkretna wartość finansowa. Co więcej, lokalizator pozwoli także odnaleźć ulubionego psa czy kota, jeżeli gdzieś się zagubi.

A jak to działa? Lokalizator pozwoli łatwo odszukać zagubiony przedmiot lub domowe zwierzątko na mapie – użytkownik będzie mógł je odnaleźć, korzystając z systemowej aplikacji Apple „Znajdź” na iPhonie, iPadzie, komputerze Mac lub w aplikacji na smartwatchu Apple.

Gadżet Fresh ‘n Rebel Smart Finder został także wyposażony we wbudowany głośnik emitujący sygnały dźwiękowe – można go więc szybko namierzyć, gdy jest gdzieś w zasięgu, na przykład po zawieruszeniu kluczy w mieszaniu. Sprawdzi się też w trudniejszych warunkach – obudowa Fresh ‘n Rebel Smart Findera jest odporna na pył i działanie wody zgodnie z normą IP67, więc lokalizator nie zamilknie w deszczu lub po zalaniu. Za długi czas pracy odpowiada wymienna bateria pastylkowa CR-2032, do kupienia w każdym sklepie.

Do wyboru są kolory: czarny, zielony, fioletowy i biały. Warto się pospieszyć – promocja Action na lokalizator Fresh ‘n Rebel Smart Finder w najniższej cenie obowiązuje tylko do 6 sierpnia.

Fresh ‘n Rebel Smart Finder znajdziecie na stronie sklepu Action, gdzie można też wyszukać gadżet w stacjonarnych sklepach w najbliższej okolicy.

Źródło zdjęć: Mieszko Zagańczyk (Telepolis.pl), Lech Okoń (Telepolis.pl)

Źródło tekstu: Opracowanie własne