T-Mobile bierze na warsztat mObywatela. Start 16 września

T-Mobile startuje z kolejną akcją szkoleniową, skierowaną do seniorów. Tym razem przedmiotami są mi.n. media społecznościowe i komunikatory internetowe, a także aplikacja mObywatel i sztuczna inteligencja.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 15:32
T-Mobile rusza z kolejną odsłoną projektu warsztatów prowadzanych w ramach „Sieci Pokoleń”. Jesienna edycja obejmie kurs zaawansowany, w tym tematy dotyczące m.in. mediów społecznościowych i komunikatorów internetowych oraz dodatkowe szkolenia ze sztucznej inteligencji i aplikacji mObywatel. Pierwsze spotkanie odbędzie się 16 września w T-Mobile Magenta Experience Center w Warszawie.

„Sieć Pokoleń” to projekt społeczno-edukacyjny skierowany do seniorów, którzy chcą lepiej poznać świat nowych technologii. Jego głównym elementem są warsztaty, które odbywają się w salonie T-Mobile Magenta Experience Center w Galerii Westfield Mokotów w Warszawie. 

Skąd pomysł na taki dobór tematów w nowej edycji? Jak wyjaśnia T-Mobile, po zakończeniu kursu podstawowego i zaawansowanego, które odbywały się od kwietnia do czerwca 2025 r., organizatorzy poprosili uczestników o wypełnienie krótkich ankiet. Wyniki pokazały duże zainteresowanie szkoleniami i konieczność kontynuowania projektu. Aż 90% seniorów przyznało, że umiejętności zdobyte podczas kursu przydadzą im się w codziennym życiu, 95% zadeklarowało, że dzięki warsztatom czują się pewniej, korzystając ze smartfonów, 100% zgodziło się ze stwierdzeniem, że tego typu warsztaty są potrzebne osobom w ich wieku i chcą kontynuować dalszą naukę.

Jesienna edycja „Sieci Pokoleń” rozpocznie się 16 września i obejmie kurs zaawansowany. Warsztaty odbywać się będą co tydzień do 28 października o godz. 10:00 w salonie Magenta Experience Center w Galerii Westfield Mokotów w Warszawie. Podczas pierwszych pięciu spotkań uczestnicy zgłębią następujące tematy:

  • media społecznościowe,
  • komunikatory internetowe,
  • aplikacje zapewniające rozrywkę,
  • aplikacje przydatne w podróży i życiu codziennym,
  • zaawansowana edycja zdjęć i filmów.

21 i 28 października T-Mobile przeprowadzi natomiast dodatkowe warsztaty specjalne. Pierwszy z nich będzie dotyczył sztucznej inteligencji, a drugi – aplikacji mObywatel. Zajęcia o AI poprowadzą znani już seniorom trenerzy T-Mobile, natomiast o rządowym rozwiązaniu opowie ekspertka Centralnego Ośrodka Informatyki – Nadia Bouacid.

Zapisy na warsztaty odbywają się za pośrednictwem strony internetowej projektu, strony Magenta Experience Center lub bezpośrednio w salonie MEC w Galerii Westfield Mokotów w Warszawie.

