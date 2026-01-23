T-Mobile: w aplikacji czekają gigabajty. Dla wszystkich klientów

Rozpoczęły się ferie i sezon wyjazdów zimowych, wielu Polaków podróżuje także po krajach Unii Europejskiej. Z myślą o nich T-Mobile przygotował w Magenta Moments dodatkowy pakiet internetu – 3 GB na 30 dni do strefy 1A.

Zajrzyj do aplikacji Mój T-Mobile

Jak zgarnąć bonusowe gigabajty? W pierwszej kolejności należy w aplikacji „Mój T-Mobile” w zakładce Moments odblokować odpowiednią ofertę i kliknąć „Chcę zrealizować teraz”. Następnie trzeba wskazać numer (w przypadku posiadania kilku) i wybrać pakiet 3 GB w UE na 30 dni. Na koniec wystarczy nacisnąć przycisk „Kupuję i płacę”, aktywować usługę i gotowe.

Pakiet działa w Unii Europejskiej (Strefa 1A), a także w Albanii, Macedonii i Czarnogórze w przypadku klientów abonamentowych i korzystających z ofert MIX.

Oferta dostępna od 23 do 29 stycznia 2026 r. dla abonentów T-Mobile z aktywną usługą głosową, abonentów T-Mobile w Magenta Biznes Kontrakt Podstawowy lub Dodatkowy, Jump proFirma, a także abonentów MIX (taryfa Frii MIX) oraz T-Mobile na kartę (taryfa GO!). Usługę można aktywować tylko raz. Po upływie 30 dni niewykorzystane gigabajty z pakietu przepadają.

W przypadku aktywacji płatnych pakietów „Travel&Surf UE” oraz bonusu, w pierwszej kolejności zużywane będą dane z bonusu. Jego aktywacja nie wpływa na okres ważności aktywnych na koncie płatnych pakietów.