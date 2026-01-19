Starlink w Lufthansie. To koniec wolnego Internetu w chmurach

Internet w samolocie jak w domu

Lufthansa Group dogadała się z firmą Elona Muska. To duży krok dla europejskiego lotnictwa. Do tej pory Internet w samolotach często pozostawiał wiele do życzenia. Był wolny, drogi i potrafił zrywać połączenie.

Dzięki technologii Starlink ma się to zmienić. System opiera się na satelitach umieszczonych na niskiej orbicie okołoziemskiej. Zapewnia to znacznie mniejsze opóźnienia i większą przepustowość. Na pokładzie będzie można bez problemu oglądać filmy w streamingu czy pracować w chmurze.

Darmowa sieć dla wielu pasażerów

Nowa usługa internetowa będzie bezpłatna dla wszystkich klientów statusowych oraz użytkowników Travel ID – bez względu na wszystkie klasy podróży. informuje Lufthansa

Nawet pasażerowie klasy ekonomicznej poczują ogromną różnicę. Niemiecki gigant chce w ten sposób uczcić swoje stulecie. Lufthansa zamierza stać się największą grupą lotniczą w Europie z tak nowoczesną łącznością.

W roku roczniczym, w którym świętujemy 100. urodziny Lufthansy, postanowiliśmy wprowadzić nowe rozwiązanie szybkiego Internetu Starlink dla wszystkich naszych linii lotniczych. Grupa Lufthansa robi kolejny krok i wyznacza kluczowy kamień milowy dla doświadczeń podróżniczych naszych klientów na wysokim poziomie. Łączność na pokładzie odgrywa dziś ważną rolę, a dzięki Starlink inwestujemy nie tylko w najlepszy produkt na rynku, ale także w satysfakcję naszych pasażerów. Dieter Vranckx, dyrektor ds. handlu w Grupie Lufthansa

Kiedy polecimy ze Starlinkiem?

Wdrożenie nowej technologii to ogromne przedsięwzięcie logistyczne. Grupa musi wyposażyć w odpowiedni sprzęt około 850 samolotów. Prace obejmą zarówno starsze maszyny, jak i zupełnie nowe jednostki.