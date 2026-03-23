Lepiej wstawić w każdym mieszkaniu. Nowa rekomendacja rządu

Podczas redakcyjnej analizy poradnika bezpieczeństwa, który docelowo miał trafić do domów wszystkich Polaków, natrafiliśmy na poradę, która wzbudza nasze wątpliwości. A dotyczy ona przygotowań na blackout.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 15:51
Otóż poradnik ten sugeruje, że bardzo dobrym pomysłem jest wyposażenie się w agregat prądotwórczy i zapas paliwa na 3 dni. I o ile w przypadku domów jednorodzinnych z ogródkiem lub podwórkiem jest to bardzo dobra porada, tak rozwiązanie to budzi pewne wątpliwości w przypadku mieszkańców bloków. W związku z tym redakcja Telepolis.pl wystosowała pytanie do MSWiA, które jest organem za niego współodpowiedzialnym. Otrzymaliśmy następująco odpowiedź.

Ważnym punktem przygotowań jest też zapewnienie sobie prądu. Agregat prądotwórczy to świetne rozwiązanie, ale wymaga żelaznych zasad bezpieczeństwa. Urządzenia spalinowe mogą pracować wyłącznie na zewnątrz, z dala od okien i kratek wentylacyjnych. Używanie ich na balkonie w bloku jest skrajnie ryzykowne – wiatr może wdmuchnąć trujący czad do środka mieszkania, co zagraża życiu domowników i sąsiadów. Dodatkowo pamiętajmy, że przepisy przeciwpożarowe surowo zabraniają trzymania paliwa w piwnicach czy na balkonach.

Co zamiast agregatu? MSWiA wyjaśnia

Jak widać, rozwiązanie to nie tylko nie jest rekomendowane dla mieszkańców bloków, a wręcz prawnie zabronione. Nie oznacza to jednak, że są oni skazani na funkcjonowanie bez energii elektrycznej. MSWiA i w tej kwestii przygotowało rekomendację, którą podzieliło się w wiadomości dla naszej redakcji. Mowa tu o stacjach zasilania:

Mieszkańcom bloków, którzy nie mają możliwości bezpiecznego wystawienia agregatu na grunt, zaleca się nowoczesne stacje zasilania. To urządzenia przypominające duże powerbanki – są ciche, nie emitują spalin i można ich bezpiecznie używać wewnątrz pomieszczeń. Wybór konkretnego rozwiązania zależy od potrzeb, ale zawsze powinien iść w parze z rozsądkiem i dbałością o bezpieczeństwo wspólnoty.

Oczywiście o wiele łatwiej i taniej możemy wyposażyć się w agregat i zapas paliwa na 3 dni niż w stację zasilania, która dostarczy nam energii na taki czas. Nawet jeśli weźmiemy pod uwagę oszczędzanie energii i to, że w mieszkaniach zużywamy jej mniej, niż w domach. 

Na szczęście większość stacji zasilania wspiera ładowanie panelami fotowoltaicznymi. Tym samym możemy je podładowywać w ciągu dnia, wystawiając rozkładany panel na balkon

Owszem, nie jest to rozwiązanie idealne, jednak o wiele lepsze, niż bycie odciętym od energii elektrycznej.

 

Źródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: Własne, Rzecznik prasowy MSWiA