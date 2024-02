Redmi A3 – budżetowy smartfon o wyglądzie Xiaomi 13 Ultra

Redmi A3 to nowy przedstawiciel budżetowej serii Xiaomi. Smartfon wygląda znacznie lepiej niż poprzednie generacje, trochę jak flagowiec. A co kryje się w jego wnętrzu?

Seria Redmi A to linia najtańszych smartfonów Xiaomi dla najmniej wymagających użytkowników. Tym razem producent nieco podwyższył poprzeczkę, przynajmniej pod względem wyglądu i wykończenia telefonu. Redmi A3 zawraca uwagę dużą, okrągłą wyspą aparatów, co nasuwa skojarzenie z topowymi fotosmartfonami. Powstały trzy wersje kolorystyczne – oliwkowozielona, niebieska i czarna. Pierwsza ma wykończenie z materiału przypominającego skórę, co również kojarzy się ze smartfonami przynajmniej z solidnej średniej półki.

Dwa pozostałe warianty mają plecki ze szkła. W każdej wersji telefon z wyglądu kojarzy się trochę z Xiaomi 13 Ultra, więc posiadacze Redmi A3 choć pod tym względem mogą poczuć namiastkę luksusu.

Co kryje wnętrze Redmi A3?

Niestety, pod względem specyfikacji jest już znacznie skromniej. Redmi A3 został wyposażony w ekran IPS o przekątnej 6,71 cala i rozdzielczości HD+ (1650 x 720) z odświeżaniem 90 Hz. Budżetowy charakter urządzenia zdradza też wycięcie na aparat selfie – w kształcie litery V.

Za szybkość pracy ma odpowiadać MediaTek Helio G36, czyli stary układ w litografii 12 nm, który już wcześniej znalazł się w zeszłorocznym Redmi A2. Dostępne są trzy połączenia pamięci RAM i masowej: 3 + 64 GB, 4 + 128 GB oraz 6 + 128 GB. Wewnętrzną można rozbudować za pomocą kart microSD o pojemności do 1 TB.

Redmi A3 pozwoli połączyć się z siecią LTE (Dual SIM) i Wi-Fi 5 (2,4G i 5 GHz), ma także Bluetooth 5.3, ale na stronie producenta nie ma informacji o NFC – i prawdopodobnie tego standardu zabrakło. Funkcje lokalizacyjne zapewnia odbiornik systemów GPS, Glonass, Beidou i Galileo. Na obudowie telefonu znajdziemy ponadto port USB-C, wyjście audio 3,5 mm oraz boczny czytnik linii papilarnych.

Imponujący z wyglądu moduł fotograficzny kryje bardzo skromne aparaty – główny 8 Mpix oraz pomocniczy o nieznanej rozdzielczości – prawdopodobnie jak w Redmi A2 jest to ta sama jednostka 0,08 Mpix. Zdjęcia selfie wykonamy natomiast w rozdzielczości 5 Mpix.

Energię dostarcza akumulator 5000 mAh z ładowaniem 10 W. Wszystkim zarządza Android 14 w pełnej wersji – wcześniej była to lekka odmiana Android Go.

Redmi A3 na początek debiutuje w Indiach, gdzie cena za najtańszy wariant 3 + 64 GB wynosi w przeliczeniu około 360 zł. Model 4 + 128 GB oznacza wydatek 405 zł, a najlepiej wyposażona wersja 8 + 128 GB kosztuje w przeliczeniu 455 zł. Tanio, ale europejskie ceny będą jak zawsze trochę wyższe niż w Indiach.

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: Opracowanie własne