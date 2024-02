Nothing Phone (2a) zadebiutuje w marcu. Oto co o nim wiemy

Nothing Phone (2a) zadebiutuje nie na targach MWC 2024, ale dopiero w marcu. Na premierę nie trzeba będzie jednak długo czekać.

Nothing Phone (2a), który ma być tańszym wariantem znanego już z rynku Nothing Phone’a (2), ma już potwierdzoną datę premiery. Choć wydawało się, że idealną okazją do takiego wydarzenia będą targi MWC 2024 odbywające się w dniach 26-29 lutego, to producent zdecydował się odłożyć nieco debiut telefonu. Cierpliwość fanów marki nie będzie jednak wystawiona na ciężką próbę – oficjalnie potwierdzona data premiery to 5 marca 2024 r., godzina 12:30 naszego czasu.

Fresh. Eyes.



The official Phone (2a) launch event is happening on 5 March 2024, 11:30 GMT. pic.twitter.com/eE6hPjXOeB — Nothing (@nothing) February 13, 2024

Wydarzanie będzie odbywać się pod hasłem „Fresh eyes”, co w tym kontekście znaczy „Świeże spojrzenie”.

Nothing Phone (2a): czego oczekiwać?

Producent zapowiada już premierę Nothing Phone’a (2a) od kilkunastu dni, ale dotąd nie uchylił rąbka tajemnicy o danych technicznych. Te jednak nie stanowią wielkiej tajemnicy. Z dotychczasowych informacji wynika, że nowy model Nothing ma ekran AMOLED o przekątnej 6,7 cala w rozdzielczości Full HD+, z odświeżaniem 120 Hz. W ekran wkomponowany jest czytnik linii papilarnych.

Moc do pracy ma dostarczać układ Dimensity 7200, wspierany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM. Na dane użytkownik otrzyma 128 lub 256 GB pamięci wewnętrznej.

Z tyłu obudowy znalazły się dwa aparaty: główny 50 Mpix z matrycą Samsung ISOCELL GN9 oraz szerokokątny z sensorem JN1. Przedni aparat 32 Mpix będzie wykorzystywał matrycę Sony IMX615.

Energie do pracy telefonu zapewni akumulator o pojemności 4920 mAh z ładowaniem 45 W. Całością ma zarządzać Android 14 z interfejsem Nothing OS 2.5

Pewną zagadką jest wygląd telefonu. Wiadomo, że Nothing Phone (2a) będzie dostępny w wariancie czarnym albo białym, jednak co do szczegółów pojawiły się sprzeczne informacje. Jedna z plotek głosiła, że telefon będzie pozbawiony charakterystycznego podświetlenia Glyph, jednak najwyraźniej nie jest to prawdą. Telefon pojawiał się już w zdjęciach na żywo, ale w etui masującym, więc na pełnię szczegółów trzeba będzie jeszcze poczekać.

Spodziewana cena Nothing Phone’a (2a) to około 1800 zł.

