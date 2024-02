Nowe smartfony Infinix już w sprzedaży. Ceny nie są wysokie

Zgodnie z zapowiedzią z ubiegłego tygodnia, Infinix wprowadził do sprzedaży w Polsce trzy nowe tanie smartfony, modele Hot 40i, Hot 40 Pro oraz Smart 8.

Seria Infinix Hot 40

Najwyższy z nowej serii model Infinix Hot 40 Pro został wyposażony w układ MediaTek Helio G99 z ośmiordzeniowym procesorem oraz wsparciem ze strony silnika do gier XBOOST. Smartfon ma 6,78’-calowy wyświetlacz FullHD+ 120 Hz oraz akumulator o pojemności 5000 mAh z funkcją szybkiego ładowania 33 W (od 20% do 75% w 35 minut). Infinix Hot 40i również ma baterię 5000 mAh, ale tym razem obsługującą nieco wolniejsze ładowania z mocą do 18 W. Ten smartfon ma ekran HD+ o przekątnej 6,65" i odświeżaniu 90 Hz.

Oba modele z serii Hot 40 dysponują 256 GB pamięci masowej oraz 8 GB RAM-u z możliwością rozszerzenia do 16 GB. Obsługują płatności mobilne NFC i są wyposażone w aparat do selfie o rozdzielczości 32 Mpix z przednią lampą błyskową, a także funkcję Magic Ring, pozwalającą szybko sprawdzić informacje między innymi na temat trwającego połączenia, statusu naładowania baterii czy odblokowania urządzenia za pomocą twarzy.

Infinix Hot 40i oraz Infinix Hot 40 Pro są dostępne w trzech kolorach: zielonym (Starfall Green), niebieskim (Palm Blue) oraz czarnym (Starlit Black). W zielonej wersji obudowa jest pokryta fluorescencyjną warstwą, dzięki której świeci w ciemności.

Budżetowy Infinix Smart 8

Infinix Smart 8 ma 6,6-calowy wyświetlacz o częstotliwości odświeżania 90 Hz, także z funkcją Magic Ring. Pojemność akumulatora wynosi 5000 mAh, pamięć to 64 GB ROM i 3 GB RAM z możliwością rozszerzenia tej ostatniej do 6 GB. Wyposażono go w aparat do selfie 8 Mpix z przednią lampą błyskową oraz główny aparat 13 Mpix. Smartfon jest dostępny w trzech kolorach – czarnym (Timber Black), zielonym (Crystal Green) i białym (Galaxy White).

Dostępność i cena

Smartfony Infinix są dostępne w autoryzowanym sklepie na stronie infinixstore.eu oraz w największych sieciach handlowych. Zestaw sprzedażowy obejmuje ładowarkę z kablem, etui oraz słuchawki przewodowe. Sugerowane ceny są następujące:

Infinix Hot 40 Pro 8/256 GB – 866 zł ,

, Infinix Hot 40i 8/256 GB – 696 zł ,

, Infinix Smart 8 3/64 GB – 366 zł.

Zobacz: Infinix Note 30 5G trafił do oferty Orange

Zobacz: Moto G24 oraz Moto G24 Power to nowe motorole w polskich sklepach

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Infinix

Źródło tekstu: Infinix