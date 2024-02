Infinix Note 30 5G trafił do oferty Orange

Infinix umacnia swoją pozycję na polskim rynku. Pierwszy smartfon marki, Note 30 5G, trafił właśnie do oferty Orange Polska.

Infinix jest obecny w Polsce od półtora roku i w samym 2023 roku dostarczył na nasz rynek 150 tys. smartfonów. Na świecie, w trzecim kwartale minionego roku, marka znalazła się wśród dziesięciu największych globalnych producentów smartfonów pod względem liczby dostarczanych urządzeń – tak wynika z kwartalnego raportu IDC. Podczas tegorocznych targów CES 2024 marka otrzymała między innymi nagrodę 2023-2024 Global Top Brands' Most Innovative Mobile Phone Brand Award za nieustanne innowacje, jak na przykład zaprezentowana podczas wydarzenia technologia E-Color Shift, umożliwiająca zmianę koloru obudowy smartfonu bez zużywania energii, czy ładowanie bezprzewodowe w odległości do 20 centymetrów i pod kątem 60 stopni od podstawki ładującej.

Bardzo cieszymy się ze współpracy z Orange oraz z zaufania, jakim obdarzył nas kolejny partner na polskim rynku. Po półtora roku obecności w Polsce widzimy, że zarówno nasi użytkownicy, jak i recenzenci, doceniają urządzenia Infinix, które wyróżniają się między innymi szybkim i bezpiecznym ładowaniem, pamięcią, innowacyjnymi technologiami czy pełnym pakietem akcesoriów w zestawie. To właśnie seria NOTE cieszy się największą popularnością wśród konsumentów, dlatego wierzymy, że NOTE 30 5G odniesie sukces sprzedażowy w Orange.

– powiedział Ryszard T. Lindner, zarządzający sprzedażą Infinix w Polsce i krajach bałtyckich

Smartfon Infinix Note 30 5G ma 6,78-calowy wyświetlacz o częstotliwości odświeżania 120 Hz, główny aparat o rozdzielczości 108 Mpix oraz aparat do selfie 16 Mpix z przednią lampą błyskową. Dźwięk to podwójne głośniki z dźwiękiem dostrojonym przez JBL. Telefon jest dostępny w konfiguracji pamięci 8/128 GB, z możliwością rozszerzenia RAM-u do 16 GB, z układem MediaTek Dimensity 6080 6nm, zapewniającym obsługę sieci 5G.

Note 30 5G został wyposażony w technologię All-Round FastCharge, zapewniającą szybkie ładowanie, możliwość ładowania zwrotnego czy obejściowego, technologię Ultra Power Signal (UPS), wspierającą korzystanie z urządzeń w otoczeniu ze słabym sygnałem, jak windy czy miejsca położone pod ziemią (technologia UPS poprawia jakość sygnału sieci komórkowej do 20%, a Wi-Fi nawet do 100%), a także w moduł NFC.

Smartfon jest sprzedawany w zestawie z etui, folią ochronną na ekran, słuchawkami, ładowarką i przewodem USB. W sieci Orange jest dostępny w dwóch kolorach: czarnym (Magic Black) i złotym (Sunset Gold). W pomarańczowej sieci Infinix Note 30 5G jest sprzedawany w ramach oferty abonamentowej (Plan S, Plan M oraz Plan L), w ramach pakietu Orange Love oraz bez abonamentu.

Źródło zdjęć: Infinix

Źródło tekstu: Infinix