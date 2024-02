Trzy nowe smartfony Infinix trafią do sprzedaży w Polsce

W przyszłym tygodniu do sprzedaży w Polsce trafią trzy kolejne smartfony marki Infinix. Tym razem będą to modele Hot 40i, Hot 40 Pro oraz Smart 8. Producent postawił w nich na rozwój aparatów fotograficznych i wydajności, ale przy zachowaniu atrakcyjnej ceny.

Seria Infinix Hot 40

Infinix Hot 40 Pro oraz Hot 40i to smartfony wyposażone w 256 GB pamięci masowej oraz 8 GB RAM-u, z możliwością rozszerzenia tego ostatniego do 16 GB. Urządzenia obsługują płatności mobilne NFC i są wyposażone w aparat do selfie o rozdzielczości 32 Mpix z przednią lampą błyskową. Jest też funkcja Magic Ring, pozwalająca szybko sprawdzić informacje między innymi na temat trwającego połączenia, statusu naładowania baterii czy odblokowania urządzenia za pomocą twarzy.

Zielona wersja obudowy obu tych modeli kryje w sobie dodatkową atrakcję. To specjalna, fluorescencyjna warstwa, pokrywająca tył obudowy, która sprawia, że kiedy tylko smartfon znajdzie się w ciemności, jego tył zacznie świecić na wzór spadających gwiazd.

Najwyższy z nowej serii, Hot 40 Pro, wyróżnia się aparatem głównym o rozdzielczości 108 Mpix, któremu towarzyszy 2-megapikselowy aparat do zdjęć makro. Smartfon został wyposażony w akumulator o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem 33 W, które pozwala naładować go od 20% do 75% w 35 minut.

Hot 40 Pro jest napędzany układem MediaTek Helio G99 i – jak twierdzi producent – to smartfon powstały z myślą o entuzjastach gier mobilnych, wspierany silnikiem do gier XBOOST. Ekran ma 6,78 cala i rozdzielczość FullHD+, a obraz może być odświeżany z częstotliwością do 120 Hz. Smartfon jest również wyposażony w nowoczesną antenę metamateriałową, zapewniającą większą szybkość i niezawodność sygnału. Pozwala zwiększyć siłę sygnału, przyspieszając pobieranie plików do 68% i zmniejszając opóźnienie w grach do 36%.

Infinix Hot 40 Pro

Infinix Hot 40i jest wyposażony w akumulator o pojemności 5000 mAh z ładowaniem 18 W oraz ekran 6,65’’ HD+ o częstotliwości odświeżania 90 Hz. Smartfon dysponuje głównym aparatem fotograficznym o rozdzielczości 50 Mpix.

Infinix Hot 40i

Modele HOT 40 oraz HOT 40i będą dostępne w czterech kolorach: zielonym (Starfall Green), niebieskim (Palm Blue), złotym (Horizon Gold) oraz czarnym (Starlit Black). Zestaw sprzedażowy obejmuje ładowarkę z kablem, etui oraz słuchawki przewodowe.

Infinix Smart 8

Smartfon Infinix Smart 8 został wyposażony w 6,6-calowy wyświetlacz o częstotliwości odświeżania 90 Hz, także z funkcją Magic Ring. Pojemność baterii wynosi 5000 mAh. Smartfon ma 3 GB RAM-u (z możliwością rozszerzenia do 6 GB) oraz 64 pamięci masowej. Wyposażono go w aparat do selfie o rozdzielczości 8 Mpix z przednią lampą błyskową oraz główny aparat z tyłu o rozdzielczości 13 Mpix.

Infinix Smart 8

Infinix Smart 8 dostępny będzie w czterech kolorach: czarnym (Timber Black), złotym (Shinny Gold), zielonym (Crystal Green) i białym (Galaxy White). Zestaw sprzedażowy obejmuje ładowarkę z kablem, etui oraz słuchawki przewodowe.

Polskie ceny nowych smartfonów marki Infinix poznamy w przyszłym tygodniu.

Źródło zdjęć: Infinix

Źródło tekstu: Infinix