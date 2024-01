Infinix zapowiada rewolucję. Bateria do pracy w -40 stopniach

Infinix chwali się nowościami, które pokaże światu już podczas nadchodzących targów elektroniki użytkowej CES 2024.

Już w tym tygodniu rozpoczną się coroczne targi Customer Electronics Show, na których nie zabraknie największych marek. Swoją obecność potwierdził również Infinix, który od razu zdradził, co ciekawego pokażą podczas wydarzenia w Las Vegas.

Infinix pokazuje nowości jeszcze przed CES 2024

Infinix 9 stycznia bierze udział w ShowStoppers CES 2024, gdzie odbędzie się premiera najnowszych technologii od producenta smartfonów: Air Charge, Extreme Temp Battery i E-Color Shift Technology.

Technologia AirCharge pozwala na ładowanie bezprzewodowe w odległości do 20 centymetrów od podstawki ładującej i działa nawet pod kątem 60 stopni pomiędzy cewkami przyjmującymi i emitującymi prąd. Extreme Temp Battery to najnowocześniejsza, wytrzymała bateria, umożliwiająca efektywne ładowanie w temperaturach od -40°C do +60°C. Dzięki E-Color Shift Technology użytkownicy smartfonów będą w stanie zmieniać ich wygląd w zależności od upodobań, korzystając z innowacyjnego połączenia elektrycznie naładowanych pigmentów w czystym płynie, co zapewni możliwość ustawienia różnych kolorów i wzorów na obudowie smartfona.

