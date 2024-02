ZTE Blade A73 – budżetowy smartfon oficjalnie w Polsce

Firma ZTE wprowadziła na polski rynek nowy, budżetowy smartfon, model Blade A73. Producent obiecuje, że za mniej niż 500 zł otrzymamy eleganta z bogatym zakresem niezbędnych funkcji oraz rozwiązań technologicznych zapewniających przyjemne i płynne korzystanie z urządzenia.

Atrakcyjny wygląd

Tylna pokrywa smartfonu ZTE Blade A73 wraz z "wyspą" fotograficzną prezentuje się elegancko dzięki jednokolorowej, chropowatej powierzchni, która mieni się pod wpływem światła i nie przyjmuje odcisków palców. Użytkownicy mogą wybierać spośród dwóch kolorów smartfonu, niebieskiego i czarnego. Z przodu ZTE Blade A73 ma 6,6-calowy wyświetlacz IPS LCD o rozdzielczości HD+ (720 x 1612 pikseli, proporcje 9:20) i odświeżaniu 90 Hz. Ma to zagwarantować płynną zmianę wyświetlanych scen oraz realistyczne doznania podczas korzystania z urządzenia. W górnej części ekranu jest małe wcięcie z obiektywem przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 5 Mpix.

Bogate wnętrze

ZTE Blade A73 ma w swoim wnętrzu akumulator o pojemności 5000 mAh, co pozwala na długotrwałe korzystanie ze smartfonu bez konieczności częstego ładowania. Jeśli jednak skończy się energia, baterię można szybko uzupełnić dzięki funkcji szybkiego ładowania o mocy 22,5 W.

Za płynną pracę urządzenia odpowiada ośmiordzeniowy procesor z zegarem 1,6 GHz. Dodatkowo, płynne działanie wspierają 4 GB pamięci RAM z możliwością jej dynamicznego rozszerzenia o kolejne 4 GB pamięci wirtualnej. Do przechowywania danych smartfon oferuje 128 GB pamięci masowej, zatem użytkownicy nie muszą martwić się o brak miejsca na swoje ulubione treści tym bardziej, że pamięć można powiększyć za pomocą karty pamięci – smartfon obsługuje karty microSD do 1 TB.

Mobilna fotografia

ZTE Blade A73 powinien się sprawdzić do uwieczniania wyjątkowych chwil. Smartfon ma główny aparat główny z matrycą 50 Mpix (f/1.8) oraz 2-megapikselowy czujnik głębi. Aparat wspiera szereg dodatkowych funkcji, takich jak między innymi 10-krotny zoom cyfrowy, autofocus czy tryb nocny i inne tryby fotografowania. Dzięki temu zdjęcia powinny być wyraźne niezależnie od pory dnia i warunków oświetleniowych.

NFC i łączność

Smartfon ZTE Blade A73 obsługuje sieci LTE, oferuje również łączność Wi-Fi a/b/g/n/ac (2,4/5 GHz), Bluetooth 5.2 oraz różne systemy nawigacji satelitarnej (GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO), co pozwala na szybką i stabilną łączność i płynne nawigowanie. Ważnym elementem jest wsparcie technologii NFC, dzięki której możemy smartfonem płacić oraz wymieniać dane za pomocą jednego dotknięcia. Przewodowo smartfon łączy się poprzez standardowe złącze USB-C, ma również gniazdo Jack 3,5 mm do podłączenia słuchawek z kablem. A73 ma także szufladkę z 3-ma osobnymi miejscami na 2 karty SIM oraz kartę pamięci, co pozwala na korzystanie z dual SIM i dodatkowo karty pamięci microSD jednocześnie.

Bezpieczeństwo

Dla ZTE również funkcje bezpieczeństwa są ważne. W Blade A73 zaimplementowano dwie różne metody odblokowywania urządzenia w celu zwiększenia bezpieczeństwa danych – poprzez rozpoznawanie twarzy oraz czytnik linii papilarnych. Dzięki temu użytkownik ma mieć pewność, że nieuprawnione osoby nie będą miały dostępu do danych przechowywanych w smartfonie.

Dostępność i cena

ZTE Blade A73 jest dostępny w wybranych sklepach w Polsce w cenie 449 złotych.

