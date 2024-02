myPhone Halo A LTE to prosty i tani telefon dla seniora

Firma mPTech z Wrocławia wprowadziła do sprzedaży nowy, klasyczny telefon dla seniorów. Urządzenie oferuje łączność 4G oraz możliwość skorzystania z technologii VoLTE. Ma to zapewnić wyraźne rozmowy w każdych warunkach.

myPhone Halo A LTE został stworzony z myślą o osobach, dla których ważny jest stały kontakt z rodziną i przyjaciółmi. Ma to zagwarantować technologia VoLTE, która dzięki wykorzystaniu łączności LTE poprawia jakość połączeń. Korzystanie z telefonu wspomaga również akumulator o pojemności 800 mAh, który zapewnia do 7 dni działania na jednym cyklu ładowania. To ułatwi z kolei uniwersalne złącze USB-C.

Czytelny interfejs i przycisk SOS

Za komfortowe użytkowanie telefonu odpowiadają 1,77-calowy wyświetlacz, wygodna klawiatura z dużymi klawiszami oraz przejrzysty interfejs. myPhone Halo A LTE został również wyposażony w przycisk SOS. Wystarczy go przytrzymać, żeby uruchomić alarm, wysłać SMS oraz nawiązać połączenie z przypisanym wcześniej kontaktem.

Telefon ma też aparat fotograficzny, pozwalający na zrobienie prostych zdjęć, a także szereg dodatkowych funkcji, takich jak latarka LED, Bluetooth oraz obsługa MP3.

Dostępność i cena

myPhone Halo A LTE jest dostępny w sklepie internetowym producenta na stronie sklep.mptech.eu. Telefon został wyceniony na 149 zł.

Źródło zdjęć: mPTech

Źródło tekstu: mPTech