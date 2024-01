myPhone 2240 LTE – tani, klasyczny telefon z VoLTE

Firma mPTech rozszerzyła swoją ofertę o klasyczny telefon myPhone 2240 LTE. Urządzenie obsługuje technologię VoLTE oraz powinno działać nawet przez 144 godziny.

myPhone 2240 LTE to nowy, klasyczny telefon komórkowy, który dołacza do portfolio polskiej firmy mPTech. Urządzenie to powinno się spodobać wszystkim, którzy szukają wygodnego urządzenia przeznaczonego przede wszystkim do komunikacji z najbliższymi. O odpowiednią jakość rozmów zadba tu technologia VoLTE. Z kolei akumulator o pojemności 1000 mAh, ładowany przez port USB-C, mAh, powinien utrzymać utrzyma telefon w trybie czuwania nawet przez 144 godziny.

Kompaktowy rozmiar oraz wygodne klawisze z kolei mają zapewnić komfortowe korzystanie z urządzenia. Wiadomości oraz inne informacje są pokazywane na 1,77-calowym wyświetlaczu o rozdzielczości 126 x 180 pikseli. Jest tu również gniazdo audio Jack 3.5 mm oraz funkcję Dual SIM. Nie zabrakło również praktycznych rozwiązań, takich jak łączność Bluetooth i latarka LED.

Dostępność i cena

myPhone 2240 LTE jest już dostępny w sklepie producenta, gdzie kosztuje 129 zł.

Źródło zdjęć: mPTech

Źródło tekstu: mPTech