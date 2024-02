Tak mógłby wyglądać składany iPhone. Premiera w 2026 roku lub później

Firma Apple podobno pracuje nad co najmniej dwoma prototypami składanych iPhone'ów, które miałyby przypominać urządzenia z rodziny Samsung Galaxy Z Flip. Na premierę trzeba będzie jednak jeszcze trochę poczekać.

Jak podaje The Information, powołując się na wiarygodnego źródła, firma Apple pracuje nad co najmniej dwoma prototypami składanego iPhone'a. Podobno są to urządzenia "z klapką", czyli takie jak Samsung Galaxy Z Flip5 czy Motorola RAZR 40 Ultra. Prace są jednak wciąż na wczesnym etapie, a przed gigantem z Cupertino stoi masa wyzwań. Inżynierowie amerykańskiego koncernu starają się rozgryźć zawiłości składanej technologii, której nawet pierwsi gracze w tym segmencie, tacy jak Samsung i Motorola, jeszcze nie do końca opanowali.

Apple jest zainteresowany stworzeniem składanego iPhone'a i wypuszczeniem go do sprzedaży, ale chce ten projekt tak dopracować, by taki smartfon był trwałym i wytrzymałym urządzeniem, podobnie jak każdy inny iPhone. Raport The Information wyjaśnia, że prace w ramach projektu, którego celem ma być stworzenie składanego smartfonu, ruszyły w firmie Apple około 2020 roku.

Może jednak minąć jeszcze kilka lat, nim wyniki pracy inżynierów ujrzą światło dzienne. Koreański serwis The Elec poinformował, że Apple rozważa premierę składanego urządzenia w 2026 lub 2027 roku. Miałoby ono mieć rozmiar zbliżony do iPada Mini, czyli nie musiałby to być składany iPhone, tylko składany iPad. Z resztą, wcześniejsze plotki sugerowały, że pierwszym składanym urządzeniem firmy Apple będzie tablet, a nie smartfon. Być może więc najpierw zobaczymy składany tablet z logiem nadgryzionego jabłka na obudowie, a dopiero później składany smartfon, trudniejszy do wyprodukowania.

Przy okazji The Elec zwraca uwagę na to, że w 2027 roku przypadają 20 urodziny pierwszego iPhone'a oraz 10 rocznica wydania pierwszego iPhone'a z panelem OLED. Tym drugim był iPhone X, za pomocą którego Apple świętował 10-lecie pierwszego iPhone'a. 2027 rok byłby zatem dobrym czasem na wydanie zupełnie nowego iPhone'a, na przykład składanego. A jak takie urządzenie mogłoby wyglądać? Tego się dowiesz z dołączonego poniżej filmu.

Źródło zdjęć: ConceptsiPhone / YouTube

Źródło tekstu: The Information, The Elec