Samsung Galaxy A55 5G szykuje się do debiutu. Ma już certyfikaty

Od premiery Samsunga Galaxy A55 5G dzielą nas już tylko tygodnie. Smartfon otrzymuje już wszystkie niezbędne certyfikaty techniczne, a to oznacza już gotowość do wejścia na rynek.

O Galaxy A55 5G słychać już od paru tygodni, ale dokładna data premiery tego modelu pozostawała nieznana. W ostatnich dniach smartfon został jednak dostrzeżony w bazach danych kilku urzędów certyfikacyjnych w różnych rejonach świata, co z jednej strony potwierdza niektóre szczegóły techniczne, a z drugiej wskazuje na zbliżającą się premierę. Najwcześniej może do niej dojść przed targami MWC 2024 lub już na nich (26-29 lutego). Poprzednia generacja zadebiutowała w połowie marca, więc to należy uznać za najpóźniejszy termin.

Galaxy A55 5G gotowy do wejście na rynek

Samsung Galaxy A55 5G o symbolach SM-A556E i SM-A556E/DS zgłosił się już po certyfikaty do indyjskiego BIS, chińskich TENAA i CCC, indonezyjskich TKDN i GCF, tajlandzkiego NBTC, amerykańskiego FCC oraz międzynarodowych TÜV Rheinland i Bluetooth SIG. Chociaż żadne z tych miejsc nie ujawnia pełnej specyfikacji, zebrane z nich dane pozwalają uzupełnić dotychczasowe przecieki.

Dzięki nim wiemy już, że Samsung Galaxy A55 5G to smartfon z ekranem Super AMOLED o przekątnej 6,5 cala w rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem 120 Hz. Sercem telefonu jest układ Exynos 1480 w litografii 4 nm z rdzeniami CPU do 2,75 GHz i GPU Xclipse 530. Test Geekbench potwierdził też, że smartfon dostępny będzie z 8 GB RAM, ale jak w poprzedniku należy też oczekiwać wariantu z 12 GB. Wewnętrznej powinno być z kolei do 256 GB.

Telefon pozwoli korzystać z sieci 5G, Wi-Fi 6, nie zabraknie w nim NFC. Z doniesień wynika też, że Galaxy A55 5G otrzymał potrójny układ tylnych aparatów 50 Mpix, 12 Mpix i 5 Mpix oraz przedni 32 Mpix.

Akumulator o pojemności 5000 mAh ładowany będzie z mocą 25 W, co potwierdził certyfikat FCC, ale tradycyjnie w zestawie zabraknie ładowarki (polecana dla modelu ma symbol EP-TA800).

Smartfon wejdzie na rynek z Androidem 14 i One UI 6.1. Obudowa o odporności IP68 jest wyposażona w głośniki stereo, a nabywcy Galaxy A55 będą mogli wybierać jeden z trzech wariantów kolorystycznych. Do wyboru będą: niebieski Awesome Ice Blue, różowy Awesome Lilac oraz granatowy Awesome Navy.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, X (Twitter)

Źródło tekstu: Opracowanie własne