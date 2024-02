Tak wygląda Xiaomi 14 Ultra. Wkrótce premiera

Jedną z nowości, którą zobaczymy podczas zbliżających się targów MWC 2024 w Barcelonie, może być flagowy smartfon Xiaomi 14 Ultra. Urządzenie to ma trafić na globalny rynek, w pewnym sensie zamiast modelu Xiaomi 14 Pro, który ma pozostać tylko na chińskim rynku.

Serwis mysmartprice.com opublikował rendery, które rzekomo przedstawiają nadchodzący smartfon Xiaomi 14 Ultra. To nowy, topowy flagowiec tej chińskiej marki, który ma trafić również na globalny rynek. To dobra wiadomość w połączeniu z wcześniejszymi doniesieniami, że Xiaomi 14 Pro nie opuści Chin. Wygląd nowej "Ultry" ma być podobny do jego poprzednika, z wyróżniającą się ogromną "wyspą" fotograficzną z tyłu.

Zobacz: Xiaomi szykuje nowe „składaki”. Tym razem będzie Fold oraz Flip

Zobacz: Xiaomi Watch 2. Premiera nowego smart zegarka z Wear OS.

Poniższe rendery należy traktować jako możliwy kierunek, jeśli chodzi o wygląd smartfonu Xiaomi 14 Ultra, a nie jako jego dokładny design. Tym bardziej, ze brakuje tu ważnych elementów, takich choćby jak otwory dodatkowych mikrofonów czy dioda podczerwieni. Xiaomi raczej z nich nie zrezygnuje.

Xiaomi 14 Ultra – specyfikacja

Xiaomi 14 Ultra ma trafić do sprzedaży z obudową wykonaną ze szkła i skóry w najwyższej konfiguracji 16 GB/1 TB, z aluminiową lub tytanową ramką. Pozostałe warianty będą miały dwie tafle szkła rozdzielone aluminiową ramką. W każdym przypadku zapewniona zostanie odporność na pyły i wodę na poziomie IP68.

Zgodnie z dotychczasowymi doniesieniami, smartfon zostanie wyposażony w 6,7-calowy wyświetlacz AMOLED 2K 120 Hz, pod którego dolną częścią zostanie schowany czytnik linii papilarnych. Fotograficzny arsenał urządzenia będą stanowić cztery aparaty fotograficzne o rozdzielczości 50 Mpix każdy, w tym główny (Sony LYT-900, OIS), ultraszerokokątny i teleobiektyw. Przedni aparat ma mieć rozdzielczość 32 Mpix.

Xiaomi 14 Ultra będzie napędzany układem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, współpracującym z 16 GB RAM-u i 256 GB, 512 GB lub 1 TB pamięci masowej. Całość będzie zasilana akumulatorem o pojemności 5300 mAh z szybkim ładowaniem przewodowym 90 W oraz bezprzewodowym 50 W. Zainstalowane fabrycznie oprogramowanie to Hyper OS, bazujący na systemie Android 14.

Xiaomi 14 Ultra – premiera i cena

Choć firma Xiaomi tego nie potwierdziła, globalna premiera smartfonu Xiaomi 14 Ultra powinna się odbyć podczas wydarzenia, które odbędzie się 25 lutego 2024 roku w Barcelonie, w przeddzień oficjalnego startu targów Mobile World Congress. Smartfon w wydaniu Xiaomi 14 Ultra 16 GB/1 TB może kosztować w Chinach tyle samo, co jego poprzednik w identycznej konfiguracji, czyli 7299 juanów (około 4100 zł). Wersja z tytanową ramką ma być droższa o około 500 juanów (280 zł). Jeśli ceny jednak wzrosną, tytanowy wariant ma kosztować około 8000 juanów (około 4500 zł).

Zobacz: Xiaomi 14 nie będzie tani. Poznaliśmy europejską cenę chińskiego flagowca

Zobacz: Funkcje Galaxy AI trafiają na słuchawki Samsunga

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, mysmartprice

Źródło tekstu: mysmartprice