Xiaomi 14 nie będzie tani. Poznaliśmy europejską cenę chińskiego flagowca

Xiaomi 14 wkrótce trafi na globalny rynek, a tymczasem poznaliśmy możliwą cenę tego urządzenia w Europie. Przy okazji pojawiły się też doniesienia o chińskiej cenie topowego Xiaomi 14 Ultra, który również ma opuścić Chiny, w przeciwieństwie do Xiaomi 14 Pro.

Pojawiły się nowe przecieki na temat smartfonów z serii Xiaomi 14 oraz ich globalnej premiery. Pierwsze z wieści pochodzą z Grecji, gdzie serwis techmaniacs.gr poinformował o możliwej cenie podstawowego modelu z flagowej serii chińskiej marki w tym kraju. Ta ma wynieść 1099 euro za wariant 12/512 GB (około 4400 zł). Dla porównania, Xiaomi 13 w wersji 8/256 debiutował w Europie z ceną 999 euro (około 4000 zł). Teraz będzie więc nieco drożej, ale również wyposażenie ma być lepsze (więcej pamięci).

A jeśli o wyposażenie chodzi, warto zauważyć, że jeśli płynące z Grecji informacje się potwierdzą, będzie to znaczyło, że Xiaomi na globalny rynek przygotuje swój flagowy smartfon w nowej konfiguracji pamięci. Xiaomi 14 512 GB ma w Chinach aż 16 GB RAM-u.

Zobacz: Xiaomi 14 rusza na podbój świata. Jest oficjalna data globalnej premiery

Xiaomi 14 Pro nie dla Europy

Przy okazji otrzymaliśmy kolejne potwierdzenie, że model Xiaomi 14 Pro nie opuści Chin. No oznacza to jednak, że tylko Xiaomi 14 trafi do Europy oraz na inne światowe rynki. Mamy otrzymać również niezaprezentowany jeszcze smartfon Xiaomi 14 Ultra.

Zobacz: Xiaomi 14 Ultra – oto specyfikacja nowego flagowca

Jeśli o ten ostatni chodzi, to na weibo.com pojawiły informacje o możliwych wariantach pamięci tego urządzenia:

12/256 GB,

16/512 GB,

16 GB/1 TB.

Istnieje spore prawdopodobieństwo, że Xiaomi 14 Ultra 16 GB/1 TB będzie kosztować tyle samo, co jego poprzednik w identycznej konfiguracji – 7299 juanów (około 4070 zł). Do sprzedaży ma trafić również specjalna wersja z tytanową ramką, droższa o około 500 juanów (280 zł). Jeśli ceny jednak wzrosną, tytanowy wariant ma kosztować około 8000 juanów (4460 zł).

Zobacz: iPhone dla statystycznego Polaka. Zapowiada się fenomenalnie

Zobacz: Ulefone Power Armor 19T: pancerniak z termowizją i mikroskopem (test)

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: techmaniacs.gr, weibo.com