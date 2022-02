Xiaomi POCO F4 GT potwierdzony – będzie rakieta

Xiaomi przygotowuje się do wprowadzenia na rynek POCO F4 GT – to już prawie pewne. Jest kolejne potwierdzenie, że producent pracuje nad takim modelem – rebrandowaną nowością Redmi, która zapowiada się na wielki sukces.

Mowa oczywiście o Redmi K50 Gaming Edition. Nowy smartfon Xiaomi miał swoją premierę w Chinach, gdzie po pierwszej sprzedaży „flash sale” błyskawicznie rozeszło się 70 tysięcy egzemplarzy telefonu o łącznej wartości 45 mln USD (280 mln juanów).

Zobacz: Xiaomi Redmi K50 Gaming Edition oficjalnie. Powstał też wariant AMG Petronas F1

Seria Redmi K50, jak poprzednie generacje, nie wyjdzie zapewne z Chin, ale od tego Xiaomi ma POCO. Już wcześniej w bazie IMEI pojawiła się wzmianka o POCO F4 GT jako rebrandowanym Redmi K50 Gaming Edition, teraz jednak podobne odniesienie zostało znalezione w kodzie źródłowym oprogramowania Xiaomi.

Redmi K50G will launch as POCO F4 GT (known but confirmed by MiCode) pic.twitter.com/rN4mz7bSPD — xiaomiui | Xiaomi & MIUI News (@xiaomiui) February 17, 2022

Serwis Xiaomiui, który podał na Twitterze tę informację, sugeruje także, że POCO F4 GT pojawi się nie tylko w Indiach – co jest normalne dla tej marki, ale również w wersji globalnej. To pokrywa się też z poprzednimi doniesieniami, że Xiaomi chce tym razem wprowadzić swój gamingowy smartfon na światowe rynki. Gdyby tak się stało, nie oznacza to jednak, że ten telefon trafi do Polski.

Redmi K50 Gaming Edition to telefon stworzony dla graczy, ale jako POCO F4 GT w przystępnej cenie mógłby zainteresować nie tylko fanów mobilnego gamingu. Urządzenie może być również używane na co dzień, a w czarnej czy szarej wersji nie różni się bardzo od innych smartfonów.

Ma za to mocne atuty: ekran OLED o przekątnej 6,67 cala z odświeżaniem 120 Hz, chipset Snapdragon 8 Gen 1 z nawet 12 GB pamięci RAM, zaawansowany układ chłodzenia z podwójną komorą parową, główny aparat 64 Mpix (Sony IMX686) z jasną optyką f/1,65, łączność 5G, a do tego akumulator 4700 mAh z szybkim ładowaniem 120 W. Gracze otrzymują do tego wysuwane, magnetyczne triggery oraz nowy silnik wibracyjny działający w zakresie 50 Hz-500 Hz.

Hipotetyczne wprowadzenie POCO F4 GT na rynki takie jak polski może rozbić się o cenę: najtańszy wariant Redmi K50 Gaming Edition w Chinach kosztuje w przeliczeniu nieco ponad 2 tys. zł, u nas by to było bliżej 2500 zł, co oczywiście wciąż jest przystępną kwotą, jak na taki sprzęt, ale też odbiegającą trochę od budżetowego charakteru marki POCO.

Zobacz: Xiaomi POCO M4 Pro 5G: test budżetowego średniaka 5G z ekranem 90 Hz

Zobacz: Xiaomi POCO M3 Pro 5G – wszechstronny telefon 5G za małe pieniądze

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: Xiaomiui, GSM Arena, GizmoChina