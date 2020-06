Xiaomi chce by aparat przedni w rozkładanym telefonie był też tylnym

Xiaomi złożył niedawno nowy wniosek patentowy. Teraz pozostaje pytanie co chińska firma zrobi z przyznanym patentem. Dotyczy on bowiem aparatu, który jest jednocześnie przedni i tylny.

Producenci sprzętu miewają najróżniejsze pomysły. Większość z nich kończy się na wszelki wypadek złożonym wnioskiem patentowym. Otrzymany patent nie oznacza jednak tego, że kiedykolwiek zostanie on wykorzystany. Jest to jednak dowód, że dana marka to naprawdę rozważała. Co Xiaomi zrobi z patentem zakładającym rozkładany telefon, w którym aparat przedni jest jednocześnie tylnym? Tego niestety jeszcze nie wiemy.

Najnowszy patent zakłada urządzenie z podwójnym aparatem głównym i pojedynczym wyłącznie przednim. Po złożeniu jednak otrzymalibyśmy smartfon z potrójnym aparatem przednim. To wszystko dzięki pomysłowo użytej swoistej wyrwie w obudowie. Czy zobaczymy właśnie taki telefon? Xiaomi prezentuje ostatnio dużo patentów związanych ze zginanymi urządzeniami. Możemy zatem być pewni, ze taki telefon zadebiutuje na pewno, ale jak widać Chińczycy analizują różne możliwości. Niektóre patenty bowiem przeczą sobie wzajemnie. Przykładem niech będzie choćby składany smartfon z obrotowym aparatem głównym.

Zobacz Xiaomi otwiera swój dwudziesty Mi Store w Polsce. Będą promocje!

Zobacz Beta Androida 11 również dla Xiaomi Mi 10 i Mi 10 Pro