Beta Androida 11 również dla Xiaomi Mi 10 i Mi 10 Pro

Do grona telefonów, na które dostępna oficjalnie jest beta Androida 11 dołączyły dwa smartfony Xiaomi. To tegoroczne modele Xiaomi Mi 10 oraz Xiaomi Mi 10 Pro.

Xiaomi ledwie kilka dni temu zapowiedział, ze modele Mi 10 oraz Mi 10 Pro otrzymają betę Androida 11. Tym samym producent miał dołączyć do szerszego grona chińskich marek, które miały swoich przedstawicieli w programie beta najnowszej wersji Androida. Xiaomi zapowiadał jednak, że beta Androida 11 pojawi się również na Poco F2 Pro. Do tego jednak jeszcze nie doszło. Posiadacze dwóch urządzeń z serii Mi 10 z kolei powinni zainteresować się forum użytkowników na stronie Mi.com. Wgranie bety jest jednak ruchem całkowicie na własną odpowiedzialność. Najlepiej wcześniej wykonać backup danych.

Co konkretnie przynosi nowa wersja systemu? Na przykład możliwość nagrywania filmów bez ograniczeń co do rozmiaru znanych z poprzednich wersji. Będą też nowe kształty ikon. Możemy się tez spodziewać włącznika służącego do całkowicie nowych zadań. Google oferuje też możliwość umieszczenia kontrolek odtwarzacza na pasku ze skrótami ustawień. W ustawieniach sieciowych można włączyć generowanie losowego adresu MAC dla modułu Wi-Fi.

Zobacz Światowa premiera Xiaomi Mi Band 5 odbędzie się w lipcu

Zobacz Jakie telefony dostaną betę Androida 11?

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: xda developers