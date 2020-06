Światowa premiera Xiaomi Mi Band 5 odbędzie się w lipcu

Opaska Xiaomi Mi Band 5 doczekała się oficjalnej prezentacji. Nowy model wyróżnia się większym ekranem, nowym sposobem ładowania, większą liczbą trybów sportowych, a także usprawnionymi funkcjami w porównaniu do poprzedniej generacji. Za miesiąc światowa premiera.

Wczoraj w Chinach miała swoją premierę opaska Xiaomi Mi Band 5 – w wersji chińskiej. To samo lub może nieco jeszcze lepiej wyposażone urządzenie zadebiutuje globalnie jako Mi Smart Band 5 – wtedy też poznamy jego cenę w innych walutach niż juany. W Chinach Xiaomi Mi Band 5 wyceniony został w wersji bez NFC na 189 juanów, czyli około 105 zł. Jest też model z NFC, jednak jego cena oznacza już wydatek 229 juanów, czyli ok. 128 zł. W Europie i w Polsce te kwoty wzrosną, ale wciąż będzie to opaska przystępna cenowo. Chiński model dostępny będzie w sprzedaży od 18 czerwca, natomiast światowa premiera nie została dokładnie określona – wiadomo na pewno, że będzie to przyszły miesiąc.

Xiaomi Mi Band 5 – najważniejsze informacje

Xiaomi Mi Band 5 wyposażony został w duży wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,1 cala i dość wysokiej jak na tego sprzęt jasności 450 nitów, która zapewni niezłą widoczność podczas treningów za dnia. Zewnętrzna warstwa to szkło 2.5D odporne na zarysowania. Producent przygotował też ponad 100 tarcz zegarka, wśród których znajdują się animowane motywy nawiązujące do kreskówek i anime, jak Neon Genesis Evangelion (EVA), Hatsune Miku, SpongeBob SquarePants czy Case Closed.

Producent zachował stylistykę opaski – główny moduł Mi Banda 5 jest zaokrąglony w górnej i dolnej części. Silikonowy pasek dostępny jest w aż ośmiu kolorach, wśród których znajduje się m.in. granatowy, pomarańczowy, żółty czy zielony.

Zobacz: Xiaomi pracuje nad ładowarką 120 W

Xiaomi Mi Band 5 wyposażony jest w optyczny pulsometr PPG, który pozwala na monitorowanie treningów w 11 dyscyplinach (5 więcej niż w poprzedniku). Można więc z opaską nie tylko biegać, jeździć na rowerze i pływać, ale także np. trenować na maszynie do wiosłowania, maszynie eliptycznej, skakać na skakance, uprawiać jogę czy spinning. Wodoszczelność do 50 m pozwoli także na aktywności na basenie.

Pulsometr mierzy tętno 24 godziny na dobę, przy czym Xiaomi deklaruje, że skuteczność pomiaru wzrosła w tym modelu o 50%. Skuteczniejsza ma być także analiza snu – o 40%, która dokładnie pokaże poszczególne fazy snu z REM włącznie. W opasce znalazła się także funkcja analizy aktywności osobistej, która na podstawie pomiaru pracy serca oblicza w punktach stopień aktywności w określonym przedziale czasowym. Nie potwierdziły się jednak wcześniejsze doniesienia o pomiarze wycenia krwi tlenem SpO2.

Zobacz: Xiaomi Redmi 9 oficjalnie zadebiutował w Europie. Budżetowiec z dużą baterią

Zobacz: Xiaomi Mi Band 5: oficjalna zapowiedź, znamy wygląd i funkcje

W Mi Band 5 zastosowano ponadto ulepszoną funkcję lądowania. Wystarczy po zdjęciu opaski przytknąć do spodu niewielką, magnetyczną ładowarkę, nie trzeba demontować głównego modelu. Obiecywany czas pracy wynosi 2 tygodnie.

Zobacz: Xiaomi nie rezygnuje z flagowca z 16 GB RAM